Un solo test per scovare 50 tipi di cancri letali – Scoperta

Un sensazionale test del sangue sarebbe in grado di rilevare precocemente 50 tumori differenti. La scoperta pubblicata sulla rivista di oncologia Annals of Oncology.

La società US Oncology ha annunciato di aver messo a punto un test del sangue con cui è in grado di scovare contemporaneamente ben 50 tipi di tumori differenti in una fase precocissima della malattia. Di questi 12 sono i cancri più aggressivi e, fino a ora, di difficile diagnosi precoce. Tra quelli rilevabili dal nuovo test c’è anche il cancro del pancreas.

La scoperta è riportata sugli Annals of Oncology e secondo quanto riportato si basa sullo studio del Dna tumorale circolante nel sangue. Un software appositamente realizzato e che sfrutta l’intelligenza artificiale, si mette sulle tracce delle potenziali cellule tumorali.

Il programma avanzato ha un database iniziale di 1500 campioni di sangue di altrettante persone con tumori non trattati e un campione dello stesso numero di pazienti sani.

Nelle fasi dei test reali, il software è stato impiegato per l’analisi di 650 campioni di sangue di pazienti con un tumore e 610 campioni di soggetti sani quale campione di controllo.

Il software ha sbagliato la diagnosi solo nello 0,7% dei casi, dimostrando una precisione elevatissima e mai raggiunta da nessun altro test fino ad ora.

Se si applicasse la diagnosi precoce, basata su una semplice analisi del sangue a milioni di persone, il numero di vite che si potrebbe salvare risulterebbe impressionante.