Boeing vuole riprendere produzione del 737 MAX a maggio

Ai fornitori di Boeing è già stato chiesto di essere pronti a fornire le parti necessarie, ha affermato Reuters citando una fonte. La ripresa della produzione in aprile, come precedentemente previsto, è stata impedita dalla diffusione del coronavirus.

"Sarà un approccio molto lento e sistematico al rinnovo della flotta e al ritorno degli equipaggi. La nostra priorità principale è quella di recuperare la clientela", ha dichiarato il direttore finanziario della Boeing, Greg Smith.

La società sperava di riportare in esercizio la 737 MAX a metà di quest'anno. All'inizio di marzo, la commissione per i trasporti e le infrastrutture della Camera dei rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti ha stabilito la causa per la quale questo tipo di velivolo si è schiantato in Etiopia e in Indonesia.

Si è scoperto che nel loro progetto sono stati commessi errori e che la Federal Aviation Administration, nonostante ne fosse a conoscenza, ha deciso di non reagire.

Gli incidenti e lo scandalo

Nel marzo 2019, un aereo della Ethiopian Airlines si è precipitato vicino alla città etiope di Debre Zait uccidendo 157 persone. Nell'ottobre 2018, un Boeing 737 MAX 8 della compagnia aerea low cost Lion Air si è schiantato dopo essere decollato da Giacarta e uccidendo 189 persone.

Dopo le catastrofi, circa 20 paesi hanno chiuso il territorio per il passaggio di aeromobili di questo modello. Molte compagnie aeree hanno abbandonato l'uso del Boeing 737 MAX 8.

Durante l'indagine, sono stati rilevati possibili errori nel funzionamento dei sistemi aeronautici. Alla Boeing, hanno iniziato a correggere le carenze e il programma di addestramento dei piloti è stato aggiornato.