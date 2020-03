Scienza e salute: Quali sono gli alimenti più pericolosi per il cuore?

Un noto cardiologo spagnolo, Pablo Canepa, al quotidiano La Vanguardia ha voluto spiegare quali sarebbero i cibi da evitare per ridurre al massimo i rischi di malattie cardiovascolari.

Prima di tutto la carne rossa, ha spiegato il professore. La carne rossa contiene molti grassi saturi, il cui consumo dovrebbe essere limitato, preferendo i grassi mono e polinsaturi. Quindi meglio noci, olio extra vergine di oliva, semi, avocado e alcuni tipi di pesce. Al posto della carne rossa molto meglio le carni bianche.

Inoltre, a colazione sarebbe meglio evitare cereali e prodotti da forno, ma anche i semilavorati: torte preconfezionate e congelate, pizze, pasta, dolcetti. Tutto ciò non fa che aumentare il colesterolo ‘cattivo’, ingrassa, e di conseguenza aumenta il rischio di malattie cardiache e dei vasi sanguigni, nonché ovviamente del diabete di tipo 2.

Kanepa sconsiglia categoricamente l'uso di bevande energetiche analcoliche: oltre alla caffeina, contengono molto zucchero e additivi dannosi. L’effetto eccitante incide sul sistema nervoso, che a sua volta può causare problemi al muscolo cardiaco.

Il cardiologo ha sottolineato in modo particolare che è importante ridurre l'assunzione di sale per evitare i rischi associati all'ipertensione. Ha ricordato inoltre che, secondo le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, la dose giornaliera di sale non dovrebbe superare i due grammi. L'American Heart Association raccomanda di ridurre questo tasso addirittura al grammo e mezzo. Kanepa per dare un’idea ha spiegato che il normale cibo che assumiamo contiene già circa un grammo di sale, quindi superare la dose consigliata salando le vivande porta facilmente a superare la dose giornaliera ritenuta ideale.

Secondo il medico, sarebbe infine necessario abbandonare del tutto l'alcol, che aumenta notevolmente le possibilità di arresto cardiaco e infarto del miocardio, nonché danni al cervello. Utile anche sarebbe limitare il consumo di panna e burro.

In definitiva, conclude Kanepa, se volete salvaguardare il vostro cuore è meglio se optate per una dieta mediterranea classica, con tanta frutta, verdura, noci, legumi, pesce e olio d'oliva, ma limitando il consumo di carne. È anche importante trascorrere 45 minuti di attività fisica ogni giorno e, ovviamente, rinunciare alle cattive abitudini.