La Russia realizzerà la prima mappa 3D della Luna

La Russia in precedenza ha annunciato la volontà di inviare, per la prima volta dal crollo dell'Unione Sovietica, un veicolo spaziale sulla Luna entro il 2021.

La Russia ha intenzione di creare la prima mappa topografica in 3D della superficie lunare, in modo da poter determinare il luogo più adatto nel quale far atterrare i propri astronauti sul principale satellite della Terra.

Ad annunciarlo è il direttore dell'Istituto di ricerca spaziale russo, Anatoly Petrukovich:

"Dopo il lavoro dei satelliti americani abbiamo delle mappe della luna ma in questo modo, utilizzando l'elaborazione stereo e l'analisi della luce avremo una mappa delle altitudini molto precisa dell'intera Luna", ha spiegato l'esperto.

Stando a quanto dichiarato, la mappa si rivelerà di grande utilità nelle ricerche sulla struttura geologica della Luna e fornirà dei preziosi dati di navigazione per altri vettori spaziali.

La missione, che punta ad inviare un modulo di atterraggio sulla superficie lunare, dovrebbe essere lanciata entro il 2024.