Coronavirus, in Cina iniziati i test clinici sul vaccino

I test hanno avuto inizio lo scorso 16 di marzo e vedono coinvolti tre gruppi di volontari per un totale di 108 persone.

In Cina hanno avuto inizio i primi test clinici atti a verificare la sicurezza e l'efficacia del vaccino contro il coronavirus sviluppato dad Pechino.

Al progetto come riferisce il quotidiano Shiji Jingji Baodao, parteciperanno 108 volontari, che saranno divisi in tre gruppi di 36 persone ciascuno. Al primo di essi sarà somministrata una dose ridotta del preparato, al secondo una media mentre il terzo sarà trattato con una dose più massiccia.

In una seconda fase del progetto, i partecipanti saranno messi in quarantena per un periodo di due settimne, nel corso delle quali saranno costantemente monitorati da personale medico specializzato.

In seguito saranno tenuti sotto osservazione per altri sei mesi al fine di poter verificare se gli organismi dei pazienti volontari avranno formato gli anticorpi necessari a combattere il Covid-19.

Ieri anche la Russia ha annunciato di aver iniziato le sperimentazioni su un vaccino che possa combattere efficacemente il coronavirus.

Lo scorso 11 marzo l'OMS ha dichiarato pandemia il Covid-19 e, fino ad oggi, sono oltre 280.000 le persone risultate positive in tutto il mondo, con oltre 11.800 vittime.