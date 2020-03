Huawei testa App Search: potrebbe contendere lo scettro a Google Play Store

La nuova app di ricerca si trova in fase di beta testing in Germania, dove i file APK (Android Package Kit) sono già disponibili.

Il colosso cinese della tecnologia, Huawei, sta testando la sua nuova app che, nelle intenzioni degli sviluppatori dovrebbe andare a contendere lo scettro di regina tra le applicazioni di ricerca per dispositivi mobili a Google Play Store.

A riferirlo è il portale specializzato XDA Developers, specificando che le verifiche sono in corso in Germania, paese in cui da dispositivo Huawei è già possibile scaricare i file APK (Android Package Kit).

"Sulla pagina di App Search viene dichiarato che lo scopo dell'App è quello di aiutare gli utenti a installare i propri programma preferiti sui propri smartphone Huawei", riferisce XDA, chiarendo che l'app sarà disponibile per i modelli Mate 30 e per tutta la serie P40, incluso il modello Mate Xs.

Stando alle informazioni sinora disponibili, l'applicazione fornisce "un modo facile per reperire tutte i programmi più popolari, tra cui Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram e molte altre".

La lista dei prodotti scaricabili sarà organizzata in ordine alfabetico, per grado di popolarità o per tipologia, spiegano i redattori di XDA, ricordando che nessuna di esse sarà tuttavia scaricabile direttamente da App Search.

Le sanzioni USA a Huawei

Da maggio 2019, Huawei rimane nella lista nera negli Stati Uniti. Washington ha vietato alle aziende tecnologiche sul suo territorio di fare affari con il colosso cinese delle telecomunicazioni. Pertanto, ad esempio, Huawei ha perso l'opportunità di utilizzare il sistema operativo Android e altri servizi Google.

Nonostante tutto, Huawei è ancora la seconda azienda al mondo per numero di smartphone venduti. Il colosso tecnologico cinese ha venduto 240 milioni di telefoni cellulari, con un incremento del 16,5% rispetto ai 206 milioni del 2018, aumentando le proprie entrate quasi del 18%.