Come vivono le Agenzie spaziali l'emergenza coronavirus? L’ESA rivela il suo piano

Come si preparano le Agenzie spaziali all'emergenza nuovo coronavirus? Quali procedure vengono adottate. L'ESA svela il suo piano anti Covid-19.

Tutto il mondo è in apprensione per l’emergenza sanitaria scatenata dal nuovo coronavirus e si tenta in tutti i modi di arginare l’espansione di quella che è diventata negli ultimi giorni una pandemia.

Ma come ci si prepara negli ambienti super protetti delle Agenzie spaziali per difendersi contro la minaccia Sars-CoV-2?

L’ESA contro il nuovo coronavirus

L’ESA ha preso misure molto rigide e severe a riguardo. La sede ESRIN di Roma non è al momento accessibile ai visitatori esterni, compresi i dipendenti ESA provenienti da altri siti.

Stop anche alle visite presso qualsiasi locale ESA da parte di visitatori esterni e da parte degli stessi famigliari dei dipendenti ESA.

I familiari dei dipendenti non potranno accedere neppure alle strutture welfare messe a loro disposizione, tra cui gli impianti sportivi, i club sociali e gli altri servizi ESA.

Insomma, l’ESA si blinda per lasciare fuori dalle sue strutture un virus che potrebbe diventare insidioso per gli astronauti e le future missioni.

Gli unici ad essere autorizzati sono i visitatori che giungono all’ESA per attività commerciali, ma anche questi hanno delle limitazioni. Ad esempio non devono provenire da gran parte delle regioni dell’Italia, dal Giappone, dall’Iran, dalla Corea del Sud, Singapore, Cina, e altre regioni della Francia.

Ma è facile ipotizzare che tale interdizione sarà estesa molto presto ad altre nazioni data l’escalation della situazione.

L’ESA, ad ogni modo, ha predisposto una serie di videoconferenze per consentire la prosecuzione delle attività con i partner delle aree maggiormente intaccate da Covid-19.