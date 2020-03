Coronavirus fa sparire lo smog in Cina, immagini Nasa

Il nuovo coronavirus in Cina ha assunto proporzioni drammatiche con grandi città costrette alla quarantena senza la possibilità di uscire di casa da due mesi, se non per poche ore stabilite alla settimana.

Lo stop totale alla circolazione di qualsiasi mezzo di trasporto pubblico e privato e la chiusura di molti impianti industriali, ha portato come effetto al completo abbattimento dello smog sull’intera Cina.

Lo confermano le immagini satellitari della Nasa-Esa che mostrano la Cina prima e dopo l’applicazione delle restrizioni volute dal governo cinese per scongiurare la diffusione del nuovo coronavirus in altre aree non contaminate del paese orientale.

Crollo livelli biossido di azoto

In particolare i ricercatori del Goddard Space Flight Center della Nasa hanno analizzato le concentrazioni di biossido di azoto nell’aria sopra la Cina.

La capitale Beijing e la città di Lanzhou, e marginalmente Wuhan, si distinguono per essere l’epicentro della concentrazione del gas nocivo.

Coronavirus: il crollo dello smog in Cina visto dai satelliti Nasa ed Esa © Foto : NASA’s Earth Observatory

Il fermo delle attività ha portato a una quasi totale pulizia dell’aria e ora sopra i cieli della Cina è sparita la cappa di smog.

Per il futuro non si spera che debba sopraggiungere una calamità sanitaria del genere, che ha fatto almeno 3.046 morti in tutto il mondo, per ottenere risultati positivi per l’ambiente. L’augurio è che la conversione energetica dilaghi e sia più pervasiva del virus Sars-CoV-2.