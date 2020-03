Eureka! Scienziati giapponesi addestrano parassiti nematodi per “annusare” cancro

Dei ricercatori in Giappone hanno creato un kit biologico economico capace di rilevare 15 differenti tipi di cancro, con un innovativo metodo che avrebbe un’accuratezza dell’85% e un costo sotto i 90 dollari. Il kit messo a punto usa un tipo specifico di nematode, il parassita conosciuto perché presente nei cani, gatti e negli esseri umani sfortunati che lo beccano dopo aver mangiato pesce crudo o poco cotto.

Fortunatamente il metodo non richiede l’interazione tra il paziente e il parassita, infatti, tutto quello che è richiesto al paziente è un campione di urine.

Il dottor Takaaki Horotsu, presidente dell’Hirotsu Bio Science, la società che ha prodotto il test, ha spiegato il concetto della nuova tecnica innovativa in una intervista.

“Il metodo si basa sulla reazione motoria dei nematodi allo stimolo chimico: essi si muovono verso l’odore che gli piace e si allontanano da quello che gli piace meno. Questo è un nuovo tipo di analisi per l’oncologia prima sconosciuta. Sulla base del fatto che i vermi si avvicinano o meno all’urina del paziente, possiamo determinare se hanno il cancro”, ha detto Hirotsu.

Il bioscienziato ha spiegato che la ben nota capacità canina di annusare il cancro è diventato il punto di partenza per la ricerca della sua società.

“La base è stata l’assunzione che i cani possono distinguere le persone che hanno il cancro da quelle che non ce l’hanno, i nematodi, il cui olfatto è 1,5 volte più acuto di quello di un cane e che sono in grado di rilevare odori finissimi non rilevabili da molti dispositivi elettronici, sono in grado di distinguere un malato da un soggetto sano”, ha fatto notare il medico.

L’ipotesi si è dimostrata corretta e i test hanno dimostrato che i nematodi hanno un vero talento nel congregarsi intorno all’urina dei malati, mentre mostrano poco interesse verso quella di una persona sana. Negli ultimi 2 anni le indagini cliniche sono state condotte in 17 strutture ospedaliere differenti in tutto il Giappone.