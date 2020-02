Nominato lo smartphone più venduto del 2019

L'iPhone XR è stato lo smartphone più venduto al mondo alla fine dell'anno 2019, lo riferisce MacRumors basandosi sui dati della società di ricerca Omdia. Secondo le stime, Apple l'anno scorso ha venduto 46,3 milioni di smartphone di questa versione.

"Apple ha costantemente posseduto la prima e la seconda posizione nella classifica globale delle spedizioni di modelli di smartphone, con la società che mantiene questa posizione dominante per più di cinque anni. Il continuo dominio dell'azienda su questo fronte è tanto più notevole se si considera che gli aumenti dei prezzi di Apple hanno causato il declino delle spedizioni complessive di iPhone lo scorso anno. Limitando il numero di modelli che offre rispetto ai suoi migliori concorrenti, Apple è stata in grado di concentrare le sue vendite su alcuni smartphone che hanno un ampio appeal, come l'iPhone XR" ha dichiarato Jusy Hong, direttore di ricerca e analisi di smartphone di Omdia.

Al secondo posto, sempre della casa produttrice Apple, abbiamo l'Iphone 11 con 37,3 milioni di dispositivi venduti nello scorso anno. Nelle seguenti tre righe della classifica si trovano gli smartphone della linea Galaxy Di Samsung A10 (30,3 milioni), A50 (24,2 milioni) e A20 (19,2 milioni).

Tra i primi dieci dispositivi più venduti erano inclusi anche iPhone 11 ProMax, Iphone 11 Pro e Iphone 8, oltre a Readme Note 7 e Samsung Galaxy J2 Core.