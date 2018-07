Concorso Sputnik Mondiale, indovina il risultato di Svezia-Inghilterra e vinci

Sabato pomeriggio di fuoco a Samara, dov'è in programma il quarto di finale tra Inghilterra e Svezia.

Dentro la Kosmos Arena si giocano un posto in semifinale la Svezia castiga grandi e l'Inghilterra che secondo i suoi politici ai Mondiali in Russia non doveva neanche venire, invece ora è ad un passo dal centrare il suo miglior risultato nella rassegna iridata dai tempi di Italia '90.

La Svezia la conosciamo bene per aver regalato un dispiacere ai tifosi italiani nello spareggio contro gli Azzurri di Ventura e finora ai Mondiali si è dimostrata una squadra molto solida, subendo gol soltanto in una partita sulle quattro fin qui disputate, quella persa 2-1 contro la Germania.

© Sputnik . Alexei Danichev La gioia dei giocatori svedesi dopo il passaggio ai quarti di finale dei Mondiali, ottenuto battendo 1-0 la Svizzera

L'Inghilterra arriva ai quarti di finale dopo aver infranto il tabù rigori contro la Colombia e secondo i bookmakers è favorita in questa sfida. Riuscirà a sconfiggere la Svezia, oppure diventerà un nuovo scalpo di prestigio nella collezione scandinava?

© Sputnik . Alexandr Kryazhev I giocatori dell'Inghilterra esultano dopo il gol decisivo di Harry Kane nella partita contro la Tunisia

Scrivi il tuo pronostico, indicando il risultato, nei commenti sotto l'articolo



