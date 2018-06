Concorso Sputnik Mondiale: come finirà Uruguay - Russia?

La terza giornata della fase a gironi dei Mondiali si apre con la sfida tra le due capoliste del gruppo A, Uruguay e Russia, che scendono in campo a Samara.

Entrambe le squadre sono già qualificate agli ottavi di finale, quindi ci si attende una partita aperta in cui c'è in palio il primo posto nel girone. Favorita la Russia padrone di casa, a cui basta anche un pareggio per finire al primo posto, grazie alla differenza reti di +8, maturata nei primi due incontri, vinti per 3-0 e 5-0 contro Arabia ed Egitto.

