Mondiali 2018: a Samara verrà vietata la vendita di alcol

A Samara, durante la Coppa del mondo, sarà vietato vendere alcolici. La questione è stata discussa in una riunione della commissione per l'industria, per le comunicazioni e per il commercio nella Duma della provincia.

Il divieto non interesserà l'intera città, ma solo i luoghi di pubblici e vicino al territorio dello stadio "Samara Arena". In particolare non sarà possibile acquistare superalcolici entro un raggio di 2 km dai luoghi la legge sarà applicata. Il divieto includerà anche i punti di ristorazione pubblica.

Dove esattamente, ad eccezione della "Samara Arena", sarà impossibile acquistare alcolici non è stato ancora deciso. I luoghi saranno concordati nella prossima riunione.

Un'eccezione potrebbe essere fatta per i chioschi-furgone che venderanno birra in bottiglie di plastica.

La prossima Coppa del Mondo di calcio si svolgerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio 2018.

Le partite della fase a gironi si giocheranno in 11 città: Kaliningrad, San Pietroburgo, Mosca, Nizhny Novgorod, Kazan, Saransk, Samara, Ekaterinburg, Volgograd, Rostov sul Don e Sochi.