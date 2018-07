Concorso Sputnik Mondiale, chi andrà in finale tra Francia e Belgio?

A San Pietroburgo per la prima semifinale dei Mondiali di calcio scendono in campo Francia e Belgio.

Chi staccherà il biglietto per Mosca, dove domenica 15 luglio è in programma la finalissima? E chi invece resterà a San Pietroburgo per la "finalina" del 3°-4° posto, in programma sabato sera?

Da un lato la Francia di Griezmann, Mpabbè e Pogba, che vuole bissare il suo unico successo mondiale, datato esattamente 20 anni fa, quando i transalpini si aggiudicarono il Mondiale organizzato in casa.

L' Undici della Francia prima dell'inizio del quarto di finale contro l'Uruguay

Dall'altro il Belgio, con la loro generazione di fenomeni: Lukaku, Courtois, Hazard, De Bruyne, Mertens. Dopo aver eliminato il Brasile i "Diavoli Rossi" ci credono e sanno che questa è l'occasione della vita.

La nazionale del Belgio prima del fischio d'inizio del quarto di finale con il Brasile

