Boris Titov: difensore d'ufficio degli imprenditori

Biografia: difensore civico del mondo imprenditoriale, Boris Titov stesso è un imprenditore di successo, viticoltore e leader del Partito della Crescita; ha iniziato la sua avventura nella politica che conta nel 2016 con le elezioni alla Duma; ora è candidato per la presidenza della Russia.

Programma di politica interna: nel suo programma elettorale, Boris Titov mette al primo posto le questioni economiche e commerciali. Politico ed imprenditore di successo, Titov ritiene che lo sviluppo del business sia la leva per far crescere la Russia, che in questo modo aumenterà il denaro pubblico a disposizione e rafforzerà la posizione del rublo.

Programma di politica estera: Titov si aspetta seriamente di rafforzare la posizione della Russia nelle questioni commerciali internazionali, affrontare i problemi delle sanzioni e i vari tipi di moratorie.