Biografia: nella politica che conta, Vladimir Putin è arrivato nel 1999, prima assumendo la carica di vice premier, poi capo del governo ad interim e successivamente primo ministro.

Programma di politica interna: Nel primo mandato da presidente, Putin ha condotto riforme su fisco, settore bancario e finanziario, pensioni, nonché riforme sulle società pubbliche, sui servizi comunali e sui rapporti di lavoro. Il presidente uscente ha dichiarato la necessità di preservare l'integrità della Russia, rafforzarne lo Stato ed aumentare significativamente la crescita del PIL.

Programma di politica estera: Già nel 2007, parlando alla Conferenza di Monaco sulla politica di sicurezza, Putin ha duramente criticato, come affermato da lui senza "politichese", la politica estera degli Stati Uniti e l'idea di un mondo unipolare. Ha detto che il "mondo di un solo padrone e un solo sovrano" nelle condizioni attuali è impossibile e questo modello è dannoso per tutti e non ha nulla a che fare con la democrazia che cercano di insegnare alla Russia coloro che "in qualche modo non vogliono impararla."