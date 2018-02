Vladimir Zhirinovsky: industrializzazione senza migranti

Biografia: Vladimir Zhirinovsky ha una lunga carriera politica alle spalle. Il suo percorso è iniziato in un periodo critico nella storia della Russia, i primi anni '90. Da leader del Partito Liberal-Democratico di Russia (LDPR), in quasi un quarto di secolo ha preso parte cinque volte alle elezioni presidenziali.

Programma di politica interna: Vladimir Zhirinovsky intende conferire al popolo russo il ruolo guida nello Stato, lottare per la lingua russa e contro il "dominio dei migranti". In campo economico intende condurre un'industrializzazione su vasta scala, ripristinando l'industria distrutta negli anni '90. Promette di cancellare tutti i debiti per i servizi comunali ai cittadini degli strati sociali più deboli. Ha in programma di "colpire la corruzione", sostenere le piccole imprese, esentare dalle tasse la ricerca e il settore manifatturiero, fermare l'inflazione e sviluppare la Siberia e l'Estremo Oriente.

Programma di politica estera: dopo il crollo dell'Impero russo nel 1917, la diplomazia nazionale ha commesso molti errori, ritiene il leader dell'LDPR. È tempo di concentrare tutti gli obiettivi di politica estera sulla protezione degli interessi della Russia e dei russi. Vladimir Zhirinovsky ha anche proposto la creazione di una nuova URSS, in cui potrebbero prendere parte l'Iran e la Turchia.