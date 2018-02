Sergey Baburin: per il rafforzamento della Russia nella SCO e nei BRICS

Biografia: Sergey Baburin, un veterano della politica russa, è nato nel 1959 in Kazakistan, ha trascorso la sua infanzia in Siberia. Da trent'anni è in politica. Quando era deputato del Soviet Supremo della Repubblica Socialista Sovietica Russa si era opposto energicamente allo scioglimento dell'Urss. Baburin è il leader del partito politico nazional-conservatore "Unione panrussa", che lo ha candidato alla presidenza.

Programma di politica interna: il programma di Sergey Baburin prevede una riforma costituzionale volta a rafforzare tutti gli organi di potere. Nella parte economica l'enfasi è sullo sviluppo del business cooperativo. La politica sociale, a suo avviso, dovrebbe puntare a restituire i migliori esempi dell'esperienza sovietica. Inoltre il programma contiene misure per irrigidire le politiche di migrazione.

Programma di politica estera: in politica estera il candidato Baburin intende concentrarsi sul rafforzamento della posizione geopolitica della Russia nel continente eurasiatico e favorire lo sviluppo della Crimea come territorio legittimo della Russia. A suo avviso il Parlamento dovrebbe adottare misure per rafforzare il ruolo guida della Russia all'interno della SCO (Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai) e dei BRICS.