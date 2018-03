Il capo della Crimea ha paragonato le elezioni presidenziali con il referendum nel 2014

"È la prima volta che si vota alle presidenziali nella Repubblica di Crimea. La Crimea sceglierà il capo dello stato russo. Sono sicuro che per ogni cittadino della Crimea è anche un evento significativo, come lo è stato nel 2014. Oggi, tutti devono ricordare che abbiamo bisogno di una sola voce che ci rappresenti, e questo è responsabilità e dovere civico di ogni uomo, e della gratitudine al nostro paese per garantirci un cielo sereno" ha detto ai giornalisti il ​​capo della Crimea.