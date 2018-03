Russia, candidata Sobchak chiede permesso all'Ucraina per visitare la Crimea

Lo ha riferito la stessa Sobchak in onda sulla stazione radio Ekho Moskvy.

Rispondendo alla domanda, se fosse intenzionata a recarsi in Crimea per la sua campagna elettorale, la Sobchak ha detto: "ho inviato una lettera all'Ambasciata dell'Ucraina. Se andrò in Crimea, solo attraverso l'Ucraina. Se otterrò il permesso per questo viaggio, ci andrò…"

Lo scorso ottobre, dopo aver annunciato la sua candidatura al Cremlino, Ksenia Sobchak ha dichiarato che considera la Crimea un territorio ucraino.

La Crimea è entrata a far parte nella Federazione Russa dopo il referendum svoltosi nel marzo 2014. Per la riunificazione con la Russia ha votato il 95% degli abitanti della penisola. Il referendum si è svolto dopo il colpo di stato in Ucraina avvenuto a febbraio. Mosca ha ripetutamente dichiarato che la Crimea è diventata russa in piena conformità con il diritto internazionale e con la Carta delle Nazioni Unite.