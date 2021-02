Zona gialla, musei chiusi

Da lunedì 1° febbraio quasi tutta Italia è diventata zona gialla. Si aprono i ristoranti e bar fino alle 18. Sono chiusi i cinema e i teatri, ma aprono i musei. Almeno così prevede l’ultimo regolamento. Lunedì il Museo Egizio di Torino ha aperto con ingresso gratuito, ed entro la fine della giornata sono esauriti gli ingressi per tutta la settimana.

Vediamo invece quanti musei sono aperti a Milano da martedì 2 febbraio. Abbiamo escluso il lunedì, perché praticamente tutti musei milanesi sono chiusi di lunedì. Ho guardato i siti di diversi musei stamattina, tutti i musei risultavano chiusi per via del DPCM. Ovviamente ho pensato che i siti non fossero stati aggiornati e che i musei mi avrebbero invece dato un caloroso benvenuto.

Come primo museo ho scelto la Pinacoteca di Brera. Con la sua ricchissima collezione di quadri, spesso all’entrata c’era da fare la fila. Entro in cortile, vuoto, lavori in corso. Trovo un ufficio, e mi dicono che aprono dalla settimana prossima, anche loro con ingresso gratuito. È una buona notizia, ma penso che sia l’unico museo ad aspettare ancora una settimana. Gli altri sicuramente avranno una grande sete di visitatori.

© Foto : Evgeny Utkin Milano, musei chiusi

© Foto : Evgeny Utkin Giardino segreto dell'Accademia Brera

© Foto : Evgeny Utkin Le pesanti porte del Palazzo Reale sono chiuse, sempre con riferimento al DPCM, ma senza la data di apertura

© Foto : Evgeny Utkin Il Palazzo Reale riapre dal 9 febbraio 2021

© Foto : Evgeny Utkin Museo del Novecento: dentro si vede qualcuno, dei custodi, ma la porta è chiusa

© Foto : Evgeny Utkin Bar Campari a Milano

© Foto : Evgeny Utkin Gallerie d’Italia: chiuso con le porte blindate pure questo

© Foto : Evgeny Utkin Federico De Luca, Voce Aimo e Nadia

© Foto : Evgeny Utkin In via Manzoni c’è l’elegante museo Poldi Pezzoli

© Foto : Evgeny Utkin Il Museo Poldi Pezzoli chiuso a Milano

© Foto : Evgeny Utkin Ristorante Don Lisander a Milano

© Foto : Evgeny Utkin Un totem al ristorante Don Lisander

Il palazzo ospita anche, si vedono pochi studenti-scultori nelle piccole stanze-laboratori, da soli, massimo in due. E anche l’antichissima, aperta al pubblico sia per prestiti (i libri restituiti vanno in quarantena per due settimane), che per visitare la sala lettura (ma su prenotazione).Vado al, dove spero si apra la mostra, con opere del Museo di Stato Russo di San Pietroburgo, molto apprezzata dal pubblico italiano. Le pesanti porte sono chiuse, sempre con riferimento al DPCM, ma senza la data di apertura. Con fatica trovo una persona che dice che dovrebbe aprire dalla settimana prossima.E infatti verso sera arriva la conferma anche sul sito. “Palazzo Reale riapre! Dal 9 febbraio 2021 le mostre riaprono da martedì a venerdì (chiuse lunedì, sabato e domenica). La prenotazione non è obbligatoria, ma fortemente consigliata”. Ottimo, abbiamo un’informazione precisa.Passiamo al, sulla stessa piazza Duomo. Dentro si vede qualcuno, dei custodi, ma la porta è chiusa. E non si sa quando aprirà. “Chiedete all’assessorato della cultura, al comune, noi non sappiamo niente”, dice uno di loro.E allora passiamo alla Galleria Vittorio Emanuele. La novità della zona gialla è che sono aperti bar e ristoranti.non è affollato, ma si vede la gente seduta.Il solito movimento da Luini. Passando vicino al Teatro alla Scala deve esserci un bel museo,. Chiuso con le porte blindate pure questoMa nello stesso palazzo c’è. Chiedo al general manager Federico De Luca se sa quando apre il museo. “Da giovedì”, risponde. Ovviamente chiedo come va il ristorante. “Bene, risponde – ci sono i clienti affezionati che vengono sempre. Chiaro che non ci sono i turisti, ma ci sono anche tanti manager che lavorano online, quindi il flusso è inferiore. Ma non vorrei lamentarmi”. Verso sera arriva anche la conferma dal sito del museo. Inoltre,è prorogata fino al 2 maggio.Andiamo avanti, in via Manzoni c’è l’elegante, tra i pochi ad essere chiusi il martedì (e aperto invece di lunedì). Quindi, naturalmente, chiuso.Ma chiedo al custode se era aperto ieri e quando riaprirà. Lei risponde (è vero che il custode sa tutto): “No, ieri era chiuso, ma apre giovedì e venerdì, e poi da lunedì” Buono a sapersi.Sotto al museo c’è lo storico ristorante milaneseEntro per sentire come stanno, e trovo una sorpresa. All’entrata c’è un totem, sembra quasi un normale dispositivo che misura la temperatura corporea, ma più sofisticato. Invece è uno dei pochissimi in Italia a determinare se hai il Covid o no ! “Lei è passato e la cornice era verde, significa che non ha il Covid. Se vuole può togliere anche la mascherina”. Sorpreso, ringrazio Stefano, proprietario del ristorante e dico che bisogna approfondire l’argomento. Lui risponde che ci sono già articoli sul Corriere della Sera, Libero (oggi) e tanti altri. Penso che se così fosse, allora potremmo mettere questi totem nelle scuole, negli ospedali, negli aeroporti. Non servirebbero i tamponi, che sono anche difficili da fare e costosi. Quanti soldi buttati per i banchi con le rotelle, ad esempio. Lui mi assicura che non ho il Covid, io, contento, proseguo. (Ma prima o poi dovrò parlare con i produttori e raccontarvi).Entro in un negozio di design, Alessi. La Direttrice Antonella Freni dice che, anche se di meno, i clienti ci sono. E che si vende sia online che direttamente in negozio. Quindi non è passato tutto online, bene.

© Foto : Evgeny Utkin PAC (Padiglione d’Arte Contemporanea)

© Foto : Evgeny Utkin Galleria d’Arte Moderna a Milano

© Foto : Evgeny Utkin Ristorante nel cortile del Galleria d’Arte Moderna

© Foto : Evgeny Utkin Il Museo di Storia Naturale non si apre presto

© Foto : Evgeny Utkin Qui c’è il Museo di Storia Naturale, anche questo è chiuso

Tutti e due sono chiusi, ma nel cortile c’è un ristorante affollatoLa custode Chiara dice in modo ufficioso cheaprirà il 9 febbraio, ma solo per la mostra al piano terra, e che anche, con la mostra INCAS, aprirà più tardi, forse il 16. Invece la Galleria d’Arte Moderna apre il 16 febbraio. La ringrazio, entro nei Giardini pubbliciQui c’è, anche questo è chiuso. Busso ed escono i custodi.Quando aprite il Museo? – chiedo. “Guarda la TV,” rispondono. “Ma io la guardo, dicono che da lunedì aprono i musei, almeno nella zona gialla”. “Ma no, noi non apriamo presto, se tutto va bene a marzo”.