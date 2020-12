Ma la voglia di festeggiare rimane, pur marcata dalla crisi economica, dalla crisi sanitaria, dalle limitazioni dell’ultimo Dpcm. E’ difficile distruggere le abitudini secolari: unirsi in famiglia, spesso più numerosa di 6 persone e più di due nuclei famigliari. Farsi gli auguri, scambiarsi i regali, stare almeno un po’ insieme.

Tavola imbandita per il pranzo di Natale

Prima sembrava che non si potesse fare solo la cena del 24 e il pranzo di Natale. Allora quasi tutte le famiglie hanno spostato i festeggiamenti al pranzo del 24. Ma non solo il governo ha spostato gli orari delle messe affinché terminino prima del coprifuoco delle 22, ma ha colorato di rosso pure il 24.

Come si è organizzata la gente? Partire prima che le regioni chiudono e fare i festeggiamenti nei giorni precedenti, da ieri al 23 dicembre.

E ovviamente, c’è era tanta gente anche nelle vie dello shopping, per trovare i regali. In tanti si sono rivolti ai negozi online, come Amazon, ma tantissimi hanno preferito recarsi nei negozi reali. A Milano hanno dovuto “razionare” l’accesso alla Galleria Vittorio Emanuele, per diminuire il flusso: code lunghe per entrare nei negozi d’abbigliamento e delle pasticcerie per un Panettone.

Tante vetrine colorate con tematiche natalizie, ma si notano anche molte saracinesche chiuse per il fallimento. Alberi di Natale sulle piazze principali (bello, come sempre alla Galleria Vittorio Emanuele di Milano), le luci, forse meno ricche degli anni precedenti. Ma Natale è sempre Natale. E rimane il detto: “Natale con tuoi, Pasqua con chi vuoi!” Con la speranza, che l’anno prossimo sarà migliore e si potrà viaggiare, dove vuoi e con chi vuoi, anche per Pasqua.