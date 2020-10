Missione di Di Maio a Mosca: la vera notizia è il riavvio del consiglio imprenditoriale italo russo

La missione del ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio a Mosca è stata breve, ma intensa. Oltre al colloquio con il ministro degli Esteri russo Lavrov, il titolare della Farnesina ha presieduto la XVII riunione del Consiglio Italo Russo di Cooperazione Economica e Finanziaria, ospitato nel modernissimo centro per la ricerca industriale di Skolkovo, alle porte di Mosca.

La culla delle start-up russe, una città nella città grande come 40 campi da calcio, che tra i suoi residenti conta anche l'italiana Enel.

Per la prima volta dallo scoppio della pandemia si è svolta una riunione bilaterale in presenza di una delegazione europea in Russia e, come è diventato consuetudine dire ora, "nel pieno rispetto delle norme vigenti".

Vale a dire tampone obbligatorio per tutti i giornalisti presenti nelle 24 ore precedenti e solerte lavoro degli addetti al cerimoniale: dieci minuti prima della firma dei protocolli è stato aggiunto un secondo tavolo nella postazione dove si sono seduti i due ministri, per garantire il distanziamento.

Denis Manturov e Luigi Di Maio hanno discusso una vasta gamma di questioni relative alla cooperazione nei settori chiave delle relazioni italo russe: industria, trasporti, turismo, scienza, cultura.

Il 2021 sarà l'anno incrociato dei musei italo-russo, l'anno in cui - restrizioni covid permettendo - i cittadini italiani potranno programmare un viaggio in Russia senza dover più chiedere un visto fisico, e l'anno della ripartenza del comitato imprenditoriale italo russo, per dare impulso alle relazioni economiche fra i due paesi.

Il covid non ha risparmiato la bilancia dell'interscambio russo-italiano. Ecco le cifre:

nel periodo gennaio-luglio 2020, il valore del commercio italo-russo è diminuito rispetto allo stesso periodo del 2019 del 24,8% per un controvalore di 10,8 miliardi di dollari

le esportazioni russe verso l'Italia sono diminuite del 34,3%, e sono state pari a 5,6 miliardi di dollari

le esportazioni italiane in Russia sono diminuite del 10,8% - e sono state pari a 5,2 miliardi di dollari

Un trend come prevedibile negativo, ma illuminato dai casi di alcune eccellenze che in questo momento difficile non si sono tirate indieto:

A fine settembre il Fondo Russo per gli Investimenti Diretti RDIF - lo stesso che ha promosso la ricerca e lo sviluppo del vaccino Sputnik V - e Barilla hanno siglato un accordo da 100 milioni di euro per la costruzione di un secondo impianto in Russia

Danieli si è aggiudicata la commessa per la realizzazione di un impianto del valore di 430 milioni di euro nel polo metallurgico della OMK di Vyksa, regione di Nizhny Novgorod, che fornisce le Ferrovie Russe (RZD) ed il progetto del gasdotto North

L'Italia si vede confermato lo status di ospite d'onore alla fiera internazionale dell'innovazione applicata all'industria INNOPROM 2021 a Ekaterinburg, quando l'auspicio di tutti è che la crisi covid sia già alle spalle.

IL BILANCIO DELLA GIORNATA

Bene la continuità del dialogo sul piano politico e meglio ancora la rinascita di un organismo che si occupi in maniera pragmatica di intercettare le opportunità menzionate dai ministri Di Maio e Manturov, traducendole dalle parole ai fatti.

Questo il giudizio della giornata di Ernesto Ferlenghi, presidente di Confindustria Russia.

"In questo momento, reso difficile anche da gli ultimi avvenimenti nella politica internazionale, la visita del Ministro degli Esteri italiano a Mosca è un segno di continuità nel dialogo con la Federazione Russa" - rileva Ferlenghi.

La vera notizia di giornata è però la ripartenza del comitato imprenditoriale italo-russo, inattivo da troppo tempo. L'annuncio è arrivato al termine dell'assemblea del CIRCEIF, lo presiederanno Marco Tonchetti Provera - direttore generale di Pirelli per l'Italia - e Dmitry Konov, presidente del CdA di Sibur per parte russa.

Ora come non mai il business ha imparato a convivere ed a confrontarsi velocemente anche a distanza e questo sarà uno strumento molto attivo:

"Grandioso che sia ripartito il comitato imprenditoriale che era inattivo e che è ripartito con la miglior soluzione. Perchè perchè i due copresidenti, Tronchetti Provera e Konov, sono amministratori delegati di aziende private con capitali d'impresa, sono contraddisttinti dal pragmatismo di chi conosce l'impresa. Sibur è un grande gruppo nel petrolchimico in Russia, mentre da quello che so Di Maio ha avuto un ruolo importante nella nomina per parte italiana e la ha assegnata alla persona che meglio conosce la Russia, Tronchetti Provera e Pirelli, una società che ha localizzato in Russia. Figure che parlano il linguaggio degli imprenditori e noi come Confindustria Russia ci saremo, e porteremo avanti le istanze degli imprenditori" spiega Ferlenghi a Sputnik Italia.