Milano Autoclassica 2020 - Fotoreportage

Una notizia che non piace alla gente, che vorrebbe tornare al più presto alla normalità. Ma alcune regioni stanno introducendo l’obbligo delle mascherine anche all’aria aperta, altro punto sul quale Conte sta riflettendo: dopo la consultazione con le regioni potrà decidere se introdurlo su scala nazionale.

In Lombardia non vige ancora l’obbligo di portare le mascherine all’aperto, ma alla serata di premiazione del Premio Felix del Festival del cinema russo al giardino della Triennale a Milano, agli ospiti seduti all’aperto e distanziati è stato imposto di tenere le mascherine.

Come anche al Salone Milano Autoclassica 2020, che si è svolto dal 25 al 27 settembre a Rho Fiera. E’ stato il primo salone automobilistico dall’inizio dell’emergenza sanitaria e malgrado la quantità inferiore di automobili rispetto agli anni precedenti, ha superato le aspettative.

Perché nei tre giorni del salone sono accorsi molti visitatori. E non solo per ammirare diverse autovetture storiche di diversi brand, come Alpine, Bentley, Lamborghini, Mazda, McLaren, Pagani, Porsche, Ferrari e tanti altri, ma anche per acquistarle.

I prezzi sono diversi, dai 10 mila per una Fiat 500 fino ai 550 mila euro per una Lancia 037 rally stradale del marzo 1984, frutto di collaborazione tra Lancia, Pininfarina, Dallara e Abarth, prodotta solo in 262 esemplari. Su alcune vetture il prezzo è esposto, su altre è indicata la trattativa riservata. Suppongo che potrebbero essere auto di valore fino a un milione, ma il prezzo più alto che ho trovato esposto sul cruscotto è di massimo 550 mila euro.

Anche gli anni di produzione sono diversi, alcune auto hanno quasi 100 anni, sono ma in ottimo stato, altre sono dei primi anni 2000, di diversi colori, marchi, ce ne sono veramente per tutti i gusti.

Potete ammirarne alcune in questa galleria.