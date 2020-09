Biennale di Venezia 2020 ai tempi del coronavirus, esclusiva con presidente Roberto Cicutto

Meno due giorni alla chiusura del Festival del Cinema di Venezia. Non solo pellicole, sulla Laguna una mostra unisce cinema, arte, architettura, danza, teatro: il meglio dei primi 125 anni della Biennale di Venezia.

Si è aperta a Venezia la Biennale dell'Arte di Venezia, la maggiore esposizione al mondo di arte contemporanea. La 77ma edizione della Biennale di Venezia si è aperta con una conferenza stampa in cui i direttori dei Festival Europei sono stati invitati a parlare.

L'edizione della Biennale di Venezia di quest'anno, nella ricorrenza dei 125 anni dalla sua fondazione, ha presentato anche la mostra "Le muse inquiete. La Biennale di Venezia di fronte alla storia".

© REUTERS / Manuel Silvestri La Biennale di Venezia 2020

La pandemia del coronavirus ha imposto le condizioni e le restrizioni particolari sullo svolgimento della Biennale di Venezia 2020. Nel misurarsi con una sfida così ardua la Biennale di Venezia è stata costretta a rivedere il proprio calendario e a posticipare di un anno esatto le rassegne di Architettura e Arte per effetto dell’emergenza sanitaria.

Sputnik Italia ha raggiunto per un’intervista in esclusiva il Presidente dell’evento Roberto Cicutto.

Presentazione del volume “Italia – Russia: un secolo di cinema”

Nell’ambito della 77ma edizione del Festival del cinema di Venezia, l’Ambasciatore d'Italia a Mosca Pasquale Terracciano ha presentato il volume “Italia – Russia: un secolo di cinema” assieme al Presidente della Biennale di Venezia Roberto Cicutto e al regista Andrej Konchalovski, oltre alle curatrici del volume Olga Strada e Claudia Olivieri.

© REUTERS / Yara Nardi La Biennale di Venezia 2020

Realizzato su iniziativa e con il coordinamento della Ambasciata d'Italia a Mosca, “la pubblicazione – ha sottolineato l’Ambasciatore Terracciano - é concreta e preziosa testimonianza dell’eccellenza delle relazioni culturali italo-russe, a ulteriore conferma dell’importanza della cultura quale imprescindibile sostrato della lunga e fortunata storia delle solide e prestigiose relazioni italo-russe in tutti i principali settori di collaborazione bilaterale”.

Il volume, edito in lingua italiana e russa, presenta saggi inediti di illustri studiosi e un ricco nucleo di materiale fotografico e documentale mai pubblicato prima e frutto di un accurato lavoro archivistico, grazie alla prestigiosa collaborazione di oltre venti tra i principali enti ed istituzioni che in Italia e in Russia si occupano di cinema.

La Biennale di Venezia

Fin dalla sua fondazione, La Biennale di Venezia si è posta all'avanguardia nella promozione delle nuove tendenze artistiche e organizza manifestazioni nelle arti contemporanee secondo un modello pluridisciplinare unico.

Le origini risalgono al 1895 con la prima Esposizione Internazionale d'Arte. Nel 1932 La Biennale diede vita alla Mostra d'Arte Cinematografica, il primo festival cinematografico organizzato al mondo, che assieme alla Musica (dal 1930), al Teatro (dal 1934), all'Architettura (dal 1980) e alla Danza (dal 1999) compongono la composita e peculiare offerta culturale della Biennale.