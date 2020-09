Milano Unica, Luigi Di Maio: «Made in Italy è pronto alle sfide del mondo post-covid» - Video

Il ministro degli affari esteri Luigi Di Maio ha inaugurato la 31ª edizione di Milano Unica, in scena oggi e domani a Fieramilano Rho. Durante il suo intervento nel corso della cerimonia inaugurale, il ministro ha ribadito il messaggio di positività della fiera, la rilevanza del settore per l'economia del Paese e le iniziative attivate a supporto delle aziende del tessile-abbigliamento italiano, in particolare per quanto riguarda le esportazioni.

Il Salone italiano del Tessile ed il board di Milano Unica hanno voluto lanciare un segnale di grande coraggio ed ottimismo affrontando l’emergenza Covid con la convinzione di poter organizzare un salone pienamente sicuro e funzionante.

Alla 31a edizione di Milano Unica partecipano 207 aziende espositrici, di cui 171 italiane e 36 straniere, presentano le collezioni di tessuti e accessori dell’alto di gamma per uomo, donna e bambino. Milano Unica è la prima fiera fisica del settore in Italia dopo il lockdown.

Le numerose Aree offrono sempre nuovi spunti di conoscenza e di approfondimento su ogni aspetto del complesso universo del fashion, con un particolare occhio di riguardo ai progetti che valorizzano i giovani talenti e gli studenti delle scuole di moda.