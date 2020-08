Bolzano multietnica risparmiatа da covid

La provincia autonoma di Bolzano negli ultimi due anni è stata sull’Olimpo delle provincie italiane per la qualità della vita secondo classifica del Sole 24 Ore, piazzandosi al secondo posto dopo quella di Milano. Inoltre, la città è quasi sempre tra le prime 10 in questa classifica.

Guardando la statistica, notiamo che il covid-19 ha risparmiato la provincia autonoma. Su 533 mila abitanti risultano 292 deceduti con test positivo.

Ma entrando in città si notano tante persone con le mascherine, anche per le strade. Tanti ristoranti chiusi, ma quelli aperti sono abbastanza pieni grazie ai turisti, un po’ tedeschi, ma per la maggior parte italiani.

Due giovani ragazze con mascherine, Bolzano © Sputnik . Evgeny Utkin

Migranti a Bolzano © Sputnik . Evgeny Utkin

Migranti a Bolzano © Sputnik . Evgeny Utkin

Un ristorante a Bolzano © Foto : Evgeny Utkin

Gelateria a Bolzano © Foto : Evgeny Utkin

Il monumento alla Vittoria di Bolzano © Sputnik . Evgeny Utkin

Castel Mareccio di Bolzano © Foto : Evgeny Utkin

Una strada a Bolzano © Sputnik . Evgeny Utkin

Un panorama di Bolzano © Sputnik . Evgeny Utkin 1 / 9 © Sputnik . Evgeny Utkin Due giovani ragazze con mascherine, Bolzano

Oltre le mascherine si nota l’uso dell’hidjab. E allora si scopre che su 107.885 abitanti al 31.12.2019 risultano 15.751 residenti stranieri, quasi il 15 % del totale, una percentuale tra le più alte d’Italia, se consideriamo che nei Comuni di Fortezza, Brennero, Ponte Gardena e Salorno la percentuale di migranti supera il 20%. Le nazionalità maggiormente presenti sono Albania, Pakistan, Marocco, Romania. Il posto preferito per i picnic è parco Petrarca, dove si incontrano persone di decine di nazionalità diverse.

Bolzano è un’ottima città per il turismo: dal Duomo alla piazza Walther Von der Vogelweide, dal Castello Mareccio al Museo Archeologico dell'Alto Adige con dei resti mummificati di un uomo del neolitico; e inoltre, tante passeggiate intorno la città.