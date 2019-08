La Cina e la fine del potere americano

di Christopher Black*

Gli inglesi, i francesi, i tedeschi, gli americani, i giapponesi sono tutti colpevoli di crimini contro la Cina che non possono essere dimenticati o espulsi dal registro. Sconfitti alla fine nel 1949, le potenze coloniali non hanno mai più abbandonato le loro ambizioni di ridurre la Cina in una colonia e, ancora una volta, sono oggi attivamente impegnati nel tentativo di attaccarla come nazione sovrana, di calunniarla, di sabotare la sua economia, di minacciarla con la forza armata, per spezzarla in pezzi gestibili, come vogliono fare con la Russia.

Il raggio di attacco è ampio. I canadesi, per ordine degli Stati Uniti, hanno sostanzialmente rapito e tengono ancora in ostaggio Meng Wanzhou, direttrice finanziaria della società tecnologica Huawei. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti hanno usato l'arresto come avvertimento per coloro che commerciavano con l'Iran. Hanno aumentato le loro provocazioni militari al largo delle coste cinesi con gli Stati Uniti e i suoi stati vassalli che inviano, più volte, navi militari attraverso lo stretto di Taiwan, sostenendo di far valere la "libertà di navigazione", ma in realtà dichiarando che Taiwan, una provincia della Cina, è un loro protettorato.

Gli Stati Uniti, inoltre, hanno permesso al premier di Taiwan, Tsai Ing-wen, di incontrare funzionari di alto livello negli Usa, in violazione della dichiarata politica statunitense della One-China, fornendole il riconoscimento come capo di una nazione indipendente anziché governatrice di una provincia cinese e hanno venduto miliardi di dollari di equipaggiamento militare al regime di Taiwan contro le proteste cinesi. Gli Stati Uniti hanno persino affermato che Taiwan ha fornito ad un incrociatore missilistico guidato, Antietam, il permesso di navigare attraverso lo Stretto, senza che Taiwan ne abbia chiaramente l’autorità, aggravando ulteriormente la situazione.

Esercitazioni militari su larga scala, che sembrano coinvolgere tutti i rami dell'Esercito di liberazione del popolo, ovvero terra, aria, navali, missili e forze strategiche, sono iniziate domenica 28 luglio. Dureranno la maggior parte della settimana e proseguiranno il giorno successivo i cacciabombardieri stealth J20 della Cina spostati sulla costa orientale. Hanno lo scopo di trasmettere il messaggio agli Stati Uniti e a Taiwan che la Cina non tollererà più alcuna interferenza ed è pronta a intraprendere azioni militari per risolvere il problema una volta per tutte e raggiungere la riunificazione finale del paese e la sconfitta dei resti del regime reazionario che fuggì dalla terraferma nel 1949. Il governo cinese ha chiuso vaste aree dei mari costieri al traffico marittimo e aereo per eseguire gli esercizi.

Il Global Times ha citato una fonte "interna” che ha dichiarato: "Più i secessionisti di Taiwan generano problemi e maggiore è il sostegno straniero che ricevono e prima arriverà il giorno in cui la Cina si riunirà".

Il ministero della difesa cinese ha emesso un avvertimento il 25 luglio, lo stesso giorno in cui l'Antietam ha attraversato lo Stretto, una settimana dopo che un cacciatorpediniere canadese e una nave di supporto hanno fatto lo stesso, e subito dopo il completamento degli esercizi congiunti dell'aviazione cinese-russa, che spostarsi verso la secessione di Taiwan potrebbe portare alla guerra. Le esercitazioni in corso hanno chiaramente lo scopo di inviare il messaggio che la Cina è preparata per lo scenario peggiore in difesa della sua sovranità e integrità territoriale.

Mercoledì 24 luglio, la Cina ha avvertito che avrebbe potuto usare la forza contro chiunque intervenisse nei suoi sforzi per riunificare Taiwan.

Wu Qian, un portavoce del ministero della Difesa, ha dichiarato, durante un briefing sul nuovo libro bianco sulla difesa nazionale: "Se qualcuno osa separare Taiwan dalla Cina, l'esercito cinese combatterà sicuramente, difendendo risolutamente l'unità sovrana del paese e l'integrità territoriale".

Ma vale la pena citare il documento stesso:

“Risolvere la questione di Taiwan e raggiungere la riunificazione completa del Paese è negli interessi fondamentali della nazione cinese ed è essenziale per realizzare il ringiovanimento nazionale. La Cina aderisce ai principi della "riunificazione pacifica" e al principio "un paese, due sistemi", promuovendo lo sviluppo pacifico delle relazioni tra le due sponde dello Stretto e promuove la riunificazione pacifica del paese. Nel frattempo, la Cina si oppone risolutamente a qualsiasi tentativo o azione di divisione del Paese e di qualsiasi interferenza straniera a tal fine. La Cina deve essere e sarà riunita. La Cina ha la ferma determinazione e la capacità di salvaguardare la sovranità nazionale e l'integrità territoriale e non consentirà mai la secessione di qualsiasi parte del suo territorio da parte di chiunque, qualsiasi organizzazione o partito politico in qualsiasi momento. Non promettiamo di rinunciare all'uso della forza e ci riserviamo la possibilità di prendere tutte le misure necessarie. Questo non è affatto rivolto ai nostri compatrioti a Taiwan, ma all'interferenza delle forze esterne e al numero molto piccolo di separatisti per l’"indipendenza di Taiwan" e alle loro attività. Il PLA sconfiggerà risolutamente chiunque tenti di separare Taiwan dalla Cina e salvaguardare l'unità nazionale a tutti i costi".

"La Cina è sempre impegnata in una politica nucleare che non prevede il primo utilizzo di armi nucleari in qualsiasi momento e in nessuna circostanza, e che non utilizza o minaccia di utilizzare le armi nucleari contro Stati non dotati di armi nucleari o zone libere da armi nucleari senza condizioni. La Cina sostiene il completo divieto assoluto e la distruzione completa delle armi nucleari. La Cina non partecipa a nessuna corsa agli armamenti nucleari con nessun altro paese e mantiene le sue capacità nucleari al livello minimo richiesto per la sicurezza nazionale. La Cina persegue una strategia nucleare di autodifesa, il cui obiettivo è mantenere la sicurezza strategica nazionale dissuadendo altri paesi dall'utilizzare o minacciando di usare armi nucleari contro la Cina".

“La pace è un'aspirazione per tutti i popoli e lo sviluppo è un tema eterno dell'umanità. Di fronte alle sfide della sicurezza globale che stanno diventando sempre più intricate e alle scelte che devono essere fatte al crocevia dello sviluppo umano, la Cina crede fermamente che l'egemonia e l'espansione siano destinate al fallimento e che sicurezza e prosperità debbano essere condivise. La Cina rimarrà impegnata nello sviluppo pacifico e lavorerà con le persone di tutti i paesi per salvaguardare la pace nel mondo e promuovere lo sviluppo comune ".

Tuttavia, le potenze imperialiste occidentali continuano a fare il contrario. La pressione sulla Cina continua a Hong Kong con gli elementi della quinta colonna appoggiati dagli Stati Uniti e dagli inglesi che scendono in strada, attaccando edifici governativi, polizia, simboli del governo cinese, qualsiasi cosa possano fare per creare caos, minare l'ordine, mettere in imbarazzo la Cina e agire come provocatori per provare a diffondere ulteriormente il caos in Cina.

Il 30 luglio i tirapiedi occidentali di Hong Kong sono riusciti a paralizzare il sistema della metropolitana, bloccando le porte e molestando i passeggeri, tutti applauditi e supportati dai leader e dai media occidentali che, allo stesso tempo, sostengono le tattiche repressive della polizia di Macron contro i manifestanti che non si impegnano nel la violenza e il vandalismo che vediamo a Hong Kong.

Ho scritto in precedenza sui collegamenti politici e finanziari tra un certo numero di leader dei rivoltosi e governi, agenzie e funzionari di alto livello degli Stati Uniti e del Regno Unito, tra cui incontri di alcuni di loro con Mike Pompeo e Paul Wolfowitz. Ma il loro orientamento è evidente quando portano bandiere britanniche o la vecchia bandiera coloniale britannica di Hong Kong. Sono i soliti opportunisti e traditori disponibili in qualsiasi paese al giusto prezzo. Ma sono una seria minaccia e il governo della Cina centrale e il governo di Hong Kong hanno rilasciato una serie di dichiarazioni che avvertono che la loro pazienza si sta esaurendo e che agiranno conformemente alla minaccia che rappresentano.

Le potenze occidentali, con le loro azioni aggressive e il sostegno delle quinte colonne, i loro agenti attivi, violano la lettera e lo spirito della Carta delle Nazioni Unite e il principio ormai consolidato del diritto internazionale di non interferenza negli affari di un altro stato. Sostenere i partiti politici che cercano di rovesciare un governo e l'insurrezione da parte loro è una grave violazione del diritto internazionale, ma l'arroganza americana ha raggiunto livelli alti dove si assume il diritto di farlo ovunque voglia, mentre i suoi stati vassalli, dalla NATO all'Australia a Giappone, segue il percorso americano della rovina collettiva nella speranza di catturare alcune briciole che cadono dalla barba di zio Sam.

Le persone ragionevoli chiedono cosa si può fare per le politiche aggressive della leadership degli Stati Uniti. Russia e Cina parlano di contenimento della minaccia, rinnovano le richieste di diplomazia pacifica, sostengono il dialogo con l'Iran per ridurre l'imminente pericolo di guerra nel Golfo Persico, con il Venezuela, rispetto a tutte le nazioni attaccate occupate o minacciate dagli Stati Uniti. Ma i Trump e gli Obama, i Bush e i Clinton del mondo americano, rispondono con ancora più arroganza e cadono su se stessi su chi tra loro è il più bellicoso, il più pronto ad andare in guerra per "rendere di nuovo grande l'America, i più capaci di "sostenere la diffusione della democrazia", cioè il loro dominio sul mondo.

La storia ci insegna una lezione: le leadership che si gonfiano con la propria vanità, egoismo e onnipotenza mentre considerano la propria gente come pedine utili, portano rovina a se stessi e alla propria nazione. Napoleone pensava di avere il mondo sotto di lui, fino a quando le armi russe, un inverno russo e uno zar intelligente lo hanno battuto. Una sconfitta che ha portato le truppe britanniche a umiliare i francesi ripristinando la monarchia borbonica nel 1815 e a Napoleone che chiedeva favori a Wellington. Hitler pensava che anche lui potesse conquistare il mondo, ma ancora una volta, come Napoleone, la sua ambizione fu sconfitta dalla realtà della Russia sovietica, la sua nazione distrutta, il suo corpo ridotto a un mucchio di ceneri.

Quando avrà luogo la conclusione del potere americano, nessuno può prevederlo. Ma possiamo prevedere che sarà sanguinoso per gli americani solo ricordare le loro vittorie e scusare le loro sconfitte. Hanno una morbosa fede nella guerra come mezzo di politica, una ingenua convinzione nella loro superiorità e un disprezzo per le altre nazioni che è il corollario di quella superiorità. Quindi la logica della situazione ci porta a prevedere una catastrofe, escludendo un miracolo della diplomazia o un cambiamento miracoloso e fondamentale nella natura della società americana, ma poi non credo nei miracoli.

(Traduzione dell'AntiDiplomatico su gentile concessione dell'Autore)

Autore: Christopher Black

Fonte: L'AntiDiplomatico / NeoJournal

* Christopher Black is an international criminal lawyer based in Toronto. He is known for a number of high-profile war crimes cases and recently published his novel “Beneath the Clouds". He writes essays on international law, politics and world events, especially for the online magazine “New Eastern Outlook.”

L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.