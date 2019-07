Politico: "Italia riceve più richiedenti asilo dalla Germania che dalla Libia"

In un approfondimento su Politico, Matteo Villa analizza la situazione attuale dei flussi migratori in Italia.

Dopo aver sottolineato come, grazie alla linea dura del nuovo governo italiano, i flussi dal sud si siano ridotti da oltre 180.000 al suo apice nel 2016 a poco più di 3.000 quest'anno, Villa sottolinea come il maggiore flusso di persone arrivi oggi dal nord - da altri paesi europei, che rimandano i migranti in Italia in conformità con il cosiddetto regolamento di Dublino.

Il regolamento, è noto, impone al paese di arrivo di un migrante sia responsabile dell'impronta digitale e della registrazione, della gestione delle richieste di asilo, dell'accoglienza se godono di una qualche forma di protezione e della rispedizione nei loro paesi di origine in caso contrario.

Se i migranti viaggiano in seguito - in Germania, ad esempio - il nuovo paese ha il diritto di rimandarli dove sono arrivati per la prima volta nell'Unione europea.

"Nel 2018, l'Italia ha accettato oltre 6.300 trasferimenti per il regolamento di Dublino, il numero più alto di sempre. Sono quasi il doppio di quante sono arrivate in barca finora quest'anno".

L'anno scorso, prosegue Villa, la sola Germania ha inviato 2.292 richiedenti asilo in Italia, un numero che dovrebbe aumentare quest'anno. In confronto, meno di 1.200 migranti sono arrivati in barca dalla Libia nei primi sette mesi del 2019; il totale per l'anno dovrebbe essere di circa 1.900.

Negli ultimi anni, quando la migrazione ha turbato la politica italiana, prosegue Villa, Roma ha accettato solo una parte delle persone che gli era stato chiesto di riprendere. Dal 2013, l'Italia ha ricevuto oltre 220.000 richieste di trasferimento da paesi europei e ne ha accettate solo 25.000.

Solo nel 2018, Francia e Germania hanno chiesto all'Italia di riprendere oltre 50.000 persone.

La verità è, prosegue Villa, che il sistema Dublino è altamente disfunzionale. Una volta che i migranti si trasferiscono in un altro paese dell'UE dal loro punto di arrivo originale - spesso Italia, Grecia, Spagna o Malta - è molto difficile rimandarli indietro. Tra il 2013 e il 2018, infatti, solo il 15 percento di quelli trovati in un paese diverso da quello responsabile dell'elaborazione della loro domanda di asilo è stato effettivamente restituito.

Perché questi trasferimenti non avvengono? I funzionari di solito danno la colpa ai migranti stessi, che a volte scompaiono prima che possa essere effettuato un trasferimento. In realtà, prosegue Villa, le ragioni politiche svolgono un ruolo importante. Il paese responsabile della presa in carico di un migrante può mettere in piedi una miriade di piccoli ostacoli tecnici, secondo Villa, per bloccare il trasferimento.

"E se il trasferimento non avviene entro sei mesi, la responsabilità si sposta sul paese in cui si trova attualmente il migrante".

Questo è il motivo per cui i paesi dell'UE in cui i migranti vogliono davvero vivere - come la Germania, la Svezia, l'Austria e i paesi del Benelux - finiscono per ricevere la maggior parte dei migranti, elaborare le loro richieste di asilo e trattare con i richiedenti asilo falliti, nonostante le regole di Dublino.

Un cinico, conclude Villa, potrebbe sospettare che questo sia anche il "motivo per cui i successivi governi italiani, e ora Salvini, hanno mostrato così poco interesse a riformare effettivamente il sistema nonostante richiedano continuamente "solidarietà" da altri paesi dell'UE."

Fonte: L'antidiplomatico / Politico

L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.