Governo Usa: Assange non è un giornalista 'vero'. Le protezioni della stampa non si applicano a lui

Il sistema USA stabilisce che sia un giornalista legittimo e chi non lo è e non merita di coperture di garanzia. Una caratteristica bipartisan comune dei leader statunitensi è l’ossessione di plasmare la narrativa di politica estera e di nascondere qualsiasi informazione che contraddica la loro versione degli eventi.

In effetti, molti di loro nascondono il desiderio di perseguitare chiunque diffonda materiale classificato che mostri errori, menzogne ​​o crimini. Due eventi delle ultime settimane dimostrano che il desiderio di schiacciare tale divulgazione è in esecuzione come con una forma di alta marea: il tentativo di estradare e perseguire fondatore di WikiLeaks Julian Assange con l’accusa di spionaggio, e lo sfogo rabbioso del presidente Trump accusando il New York Times di “alto tradimento” per la sua storia che svela gli attacchi informatici degli Stati Uniti sulla rete elettrica della Russia.

L’amministrazione Trump sembra impaziente di andare dietro giornalisti fastidiosi, un corso che le precedenti amministrazioni hanno generalmente evitato dopo la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso del Pentagono Papers del 1971. Tuttavia, l’effettiva portata della protezione di tale decisione è stata sopravvalutata. La Corte ha respinto l’offerta dell’amministrazione per un freno preventivo – l’uso della censura per vietare la pubblicazione – ma non ha affrontato esplicitamente la questione se le autorità potessero perseguire i giornalisti una volta che una storia contenesse documenti classificati. Gli individui che perdono articoli sulla stampa sono rimasti vulnerabili come sempre ai procedimenti giudiziari per spionaggio, ma i membri della stampa hanno goduto dell’immunità di fatto. I funzionari sembravano diffidenti nei confronti dei tentativi di pubblicazione dopo la pubblicazione di perseguire penalmente i giornalisti.

Con il tentativo di perseguire Julian Assange, questa situazione minaccia di cambiare drasticamente.

In realtà ci sono stati segnali di avvertimento per qualche tempo, specialmente durante l’amministrazione di Barack Obama. Il governo ha nominato il giornalista Fox News James Rosen come un ” co-cospiratore indiscusso ” in un caso di spionaggio contro la sua fonte. Allo stesso modo, l’amministrazione ha affermato di avere il diritto di perseguire il giornalista del New York Times , James Risen, che aveva stampato informazioni classificate trapelate, sebbene abbia scelto di non fare quel passo. Erano segnali minacciosi.

Discute dell’importanza del caso Assange per preservare le libertà di stampa in un nuovo articolo nel numero di luglio-agosto dell’American Conservative . La strategia del governo è particolarmente insidiosa. Funzionari federali sostengono che qualunque sia la rilevanza dei precedenti del Pentagono, non si applica in questo caso perché Assange non è un vero giornalista impegnato nel giornalismo legittimo.

Invece, lui sarebbe presumibilmente un co-cospiratore con Chelsea Manning e altri individui che hanno divulgato illecitamente informazioni classificate. Pertanto, l’argomento va, ha commesso spionaggio e qualsiasi protezione legale che i giornalisti legittimi potrebbero godere non dovrebbe estendersi al suo comportamento. John Demers, assistente procuratore generale del Dipartimento di Giustizia per la sicurezza nazionale, ha dichiarato esplicitamente questa tesi . “Julian Assange non è un giornalista,” Demers ha sghignazzato.

Sfortunatamente, quando le autorità britanniche hanno arrestato Assange ad aprile, molti giornalisti statunitensi hanno applaudito la mossa. Tali atteggiamenti riflettono in parte il risentimento nei confronti di un giocatore arrogante che ha infranto diverse storie di successo. Le pubblicazioni precedenti non sono affatto entusiaste dei blog e di altri concorrenti online che sono nati durante il ventunesimo secolo.

Molte importanti pubblicazioni mainstream mostrano anche un risentimento speciale nei confronti di Assange perché esprime aperta ostilità nei confronti della politica estera degli Stati Uniti, mentre quelle pubblicazioni di solito hanno appoggiato gli impegni e le iniziative innaturali di Washington. Qualunque siano le loro motivazioni, tali punti di vista stanno adottando una posizione pericolosamente fuorviata. Processare con successo Assange e WikiLeaks per spionaggio sarebbe una minaccia devastante per una stampa libera e indipendente negli Stati Uniti.

Non dobbiamo permettere al governo di decidere chi è o non è un giornalista “legittimo”. Eppure questo è esattamente lo stratagemma di Washington nel caso Assange. Se i pubblici ministeri federali prevalgono con questa argomentazione e alla fine lo condannano per spionaggio, le implicite protezioni che la sentenza del Pentagono Papers aveva concesso alla stampa saranno gravemente diluite. Solo le pubblicazioni legacy per la burocrazia della sicurezza nazionale potrebbero quindi contare sulla moderazione del governo e come lo scoppio d’ira di Trump contro il New York Times per il suo articolo sulla guerra cibernetica russa dimostra che anche questa aspettativa potrebbe diventare piuttosto fragile.

Gli onnipresenti blog e testate online ei loro scrittori si troverebbero abitualmente sotto la minaccia di procedimenti penali se avessero osato pubblicare una storia negativa basata su informazioni classificate. Come minimo, ci sarebbe un pronunciato effetto agghiacciante sul (già insufficiente) dissenso della politica estera nei media.

