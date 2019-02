I governi europei e statunitensi sono paralizzati

Una grave crisi, che ha reso l'élite britannica fallita, ha sequestrato di fatto i governi di "grandi potenze" categoricamente in Europa, tra cui il Regno Unito: questo paese si è eliminato da solo della sua credibilità e sembra gli sia stata tolta la capacità di governare. L'unico governo stabile rimasto in Europa è quello italiano, perché il suo nuovo governo ha respinto la geopolitica britannica.

L'insistenza degli inglesi in un confronto militare tra la NATO e la Russia, e l'imposizione testarda dell'austerità economica anche prima del crollo finanziario, ha fatto esplodere la coalizione della UE e ha scatenato proteste di massa contro quei governi che "gestiscono il mondo e l'Occidente", gli stessi che hanno cercato di imporre queste politiche di austerità.

Tuttavia il ricercato tentativo di colpo di stato, guidato dagli inglesi, contro il presidente Donald Trump, che è in corso da tre anni, da quando questi si è dichiarato candidato, ha anche paralizzato il governo degli Stati Uniti.

Per il fatto che Trump aveva chiarito (in un primo tempo) le sue intenzioni di stabilire rapporti di cooperazione con la Russia e la Cina e di porre fine alle guerre di "cambio di regime", gli inglesi lo hanno attaccato furiosamente attraverso le élite della NATO in Europa, attraverso l' ‘"assassino legale" Robert Mueller, attraverso i guerrafondai neoliberals e i repubblicani neocons, che hanno trasformato e sabotato ogni piccolo progresso in un intero anno di lavoro.

Nonostante gli atti esecutivi individuali di Trump, agli occhi degli americani, il governo è diventato incapace di funzionare. La sua politica di pace e cooperazione è bloccata dalla politica di guerra britannica.

In una crisi di questo tipo, con il vuoto di governi credibili, molti cittadini criticamente pensanti cominciano a disprezzare le litanie che liberali e conservatori recitano dai loro manuali e dai loro libri di cucina.

La popolazione pensante cerca spiegazioni per i fatti a un livello più alto, persino storico. Da qui il crescente successo della mobilitazione del Comitato d'azione politica di LaRouche, che impiega 18 mesi, per mostrare agli americani che è in corso un tentativo di colpo di stato contro il presidente Trump. La campagna è iniziata a metà del 2017 con la massiccia diffusione dell'opuscolo LaRouche PAC sul "sicario giudiziario" Robert Mueller ["Robert Mueller è un assassino giudiziario amorale: farà il suo lavoro se lo lascerete fare"]. Gli americani ora capiscono questo attacco dell'intelligence britannica più rapidamente.

La vera storia di come siamo precipitati in questa crisi, esige un livello di pensiero superiore, di cui soltanto alcuni hanno rivelato di esserne capaci. Si tratta della furiosa reazione imperiale britannica al successo potenziale di 50 anni di lavoro organizzativo della campagna di Lyndon ed Helga La Rouche per creare un paradigma economico destinato allo sviluppo dei paesi emergenti attraverso il credito e le capacità di macchianri e strumenti delle potenze industriali.

I "grandi progetti" di infrastrutture che hanno chiamato il World Land Bridge hanno progredito lungo la China Strip and Road Initiative (Via della Seta). Esiste la possibilità di creare un "triangolo" di sviluppo per Russia, India e Cina, che si uniranno agli Stati Uniti in un nuovo sistema di credito internazionale, una New Bretton Woods, come Lyndon LaRouche ha specificato per decenni. E il suo imprigionamento trent'anni fa, istigato dagli inglesi, divenne il paradigma del piano britannico di rovesciare il presidente Trump ora.

Nel reclutamento per la conferenza nazionale dell'Istituto Schiller durante il fine settimana del President's Day, ci sono segni positivi che questa nuova comprensione possa essere consolidata. Il paradigma LaRouche del progresso economico, guidato dalla scienza e dalla cultura classica per ridare umanità al popolo, è il tema della conferenza, "Costruisci un tempo nuovo, un tempo più umano per tutta l'umanità.

Nota: Lyndon LaRouche Hermyle, Jr. (1922-2019) era un personaggio molto speciale della cultura politica americana, un animale politico, un candidato perenne per la presidenza e un pensatore, un ricercatore, sociologo, scienziato e poeta che ha operato al di fuori degli schemi politici tradizionali. Autore di numerose opere e creatore dell'Organizzazione La Rouche che opera in tutto il mondo e si batte per i diritti civili e contro le "guerre per la democrazia" lanciate dalle amministrazioni USA. Considerato dalle autorità del suo paese un pazzo era stato incriminato ed incarcerato, ha trascorso cinque anni in prigione per una accusa di frode fiscale e ha accumulato 1,3 milioni di voti durante le otto offerte per la presidenza degli Stati Uniti, poi successivamente liberato e sottoposto a regime di stretta soveglianza. Ha condotto la sua campagna presidenziale del 1992 dal carcere. Annunciando la sua settima campagna presidenziale, nel 1999, La Rouche aveva avvertito che l'economia mondiale è stata costruita su una bolla speculativa e si stava avvicinando al collasso - una previsione che i suoi sostenitori in seguito hanno indicato come prova della sua credibilità.

L'organizzazione LaRouche tenta di reclutare seguaci da tutto lo spettro politico. Sebbene la sua organizzazione sia stata attiva in altri paesi (in particolare in Australia e Germania ), la sua base e il suo collegio elettorale sono stati tradizionalmente largamente americani. Forse il più sorprendente è stato il loro successo nel reclutare vecchi leader dei diritti civili arruolati nel loro movimento.

Comunque sia la Rouche è stato un personaggio di straordinario talento e non allineato con l'Establishment politico del suo paese.

Traduzione e nota: Luciano Lago

Fonte: Controinformazione

