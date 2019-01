CEBR: Nel 2032 la Cina supererà gli USA come prima economia mondiale

La Cina sorpasserà gli Stati Uniti come la più grande economia del mondo entro il 2032, secondo lo studio annuale de Centro per la ricerca economica e commerciale di Londra (CEBR), nel quale si sottolinea la "rinnovata volatilità e incertezza" nell'economia mondiale, dalle tensioni commerciali tra Washington e Pechino.

Effetti della guerra commerciale

La società di consulenza britannica osserva che per il momento l'economia americana non sembra essere influenzata dalle tensioni commerciali, che attribuisce in parte alle riforme fiscali dell'anno scorso che hanno stimolato la crescita. Allo stesso tempo, il CEBR avverte che questo lascia un "serio problema di deficit di bilancio", che potrebbe aumentare ancora di più nel tempo e lasciare Washington "con meno margine fiscale" in caso di recessione economica.

Per quanto riguarda la Cina, "finalmente sembra progredire" nel 2018 nel momento in cui si trattava di liberare la sua economia dai grandi volumi di debito che erano stati usati per aumentare la crescita dopo la crisi finanziaria. Tuttavia, Pechino ha avuto più problemi sulla scia della guerra delle tariffe, secondo gli esperti, ritardando il suo traguardo di essere la più grande economia del mondo, posticipato al 2032, due anni dopo rispetto a quanto precedentemente calcolato.

I risultati principali del rapporto includono anche le seguenti previsioni:

Il Regno Unito è probabile che lascerà il suo posto come la sesta più grande economia alla Francia il prossimo anno a causa della Brexit. Tuttavia, le sue "basi più solide" gli permetterebbero di recuperare rapidamente quella posizione.

Allo stesso tempo, l'India potrebbe superare sia il Regno Unito che la Francia nel 2019 o nel 2020.

Se ci fosse l'unificazione nella penisola coreana, una Corea unita agli standard di vita della Corea del Sud sarebbe un'economia più grande della Francia entro il 2033.

Invece, l'Italia uscirà dalla lista delle dieci maggiori economie entro il 2026 e scenderà al 13° posto nel 2033.

Il Messico dovrebbe superare la Spagna per diventare la più grande economia di lingua spagnola nel 2031.

