Usa rompono Trattato, Russia minaccia. Europa torna terra di missili

Washington sostiene che oggi la Russia di Putin è inadempiente rispetto agli obblighi e impegni del Trattato Inf. Dagli Usa l'accusa a Mosca di aver messo in linea vettori e sistemi d'arma che violano appunto il Trattato. E quindi gli Usa si ritengono sciolti dagli impegni e annunciano che faranno altrettanto. Il che vuol dire dispiegare sistemi missilistici di corto e medio raggio.

E dove, su quale scacchiere si dispongono missili di questa gittata? Soprattutto in Europa. All'epoca, prima del Trattato, furono gli SS 20 sovietici contro i Cruise e i Pershing americani. Erano sistemi d'arma concepiti e installati per uno scambio nucleare in Europa. Le basi e gli obiettivi erano in Europa.

E l'Europa, se salta definitivamente il Trattato, torna ad essere terra di missili . Con l'Inf i missili nucleari di corto e medio raggio in Europa sono stati smantellati. Ma ora Mosca minaccia: se gli Usa denunciano il Trattato noi reagiremo. E la reazione, ha già annunciato il capo di stato maggiore russo, sarà quella di considerare obiettivi i paesi e le installazioni che in Europa ospiteranno i nuovi missili americani.

Non è solo parola di generale, Putin ha sostenuto la stessa linea quando per la prima volta Trump ha fatto la voce grossa. Dunquwe presto i governi europei, compreso quello di Salvini-Di Maio (il primo grande estimatore di Putin) potrebbero trovarsi di fronte alla maxi questione: che dire agli Usa alleati che chiedono di installare sistemi d'arma sul proprio territorio?

Dire: no grazie, niente missili e quindi dover anche dire agli Usa alle nostra sicurezza e spese militari ci pensiamo noi coi nostri soldi? Difficile, molto difficile. Oppure dire: sì, accettiamo gli obblighi di alleanza e diventare di fatto avversari di Putin, rompere o quasi con Mosca?

