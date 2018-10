La Gran Bretagna è uno stato falso più di qualunque altro

Le menzogne ​​palesi sono state per molto tempo caratteristiche del sistema politico britannico. I metodi collaudati di Whitehall per manipolare il pubblico in generale sono usati per distrarre l’attenzione da argomenti cruciali.

Ma quello che è ancora più curioso è che, accanto ai bunker di Whitehall, dove escogitano le loro definizioni per tali manipolazioni, c'è persino un termine per questo tipo di propaganda. La chiamano un "termine d'arte" (term of art).

Non sarebbe una sorpresa se si ricordasse che le moderne oligarchie britanniche sono nate dai proprietari di schiavi di ieri e dai pirati d'alto mare, per i quali l'inganno non era altro che uno strumento del loro mestiere. Non dobbiamo dimenticare che milioni di persone sono morte nelle guerre scatenate dal Regno Unito.

Si può ricordare che solo una manciata di nativi della Tasmania sfuggirono dall'essere massacrati dagli inglesi nel diciannovesimo secolo. In meno di due decenni di presenza militare britannica nel Bengala, la popolazione della regione è diminuita di quasi 20 milioni di persone — che costituisce più della metà della popolazione indigena della regione.

E non sembra che le cose siano cambiate molto nel modo in cui Londra opera sul palcoscenico internazionale, poiché continua a esprimere le sue dubbie accuse contro Mosca per il suo presunto coinvolgimento nell'incidente di Salisbury. In precedenza, avrebbe cercato di impedire agli appassionati di sport britannici di recarsi in Russia per partecipare alla Coppa del Mondo FIFA 2018 sostenendo che si trattava di un luogo terribile e pericoloso da visitare. Di sicuro, quelle accuse sono state smentite da quei fan che hanno osato fare un viaggio, ma nessuna scusa è stata offerta alla Russia da Londra.

Ma perché preoccuparsi di presentare i fatti prima di esprimere qualsiasi accusa vera e propria, se il Telegraph potrebbe anche annunciare che l' amministratore delegato della BP è stato avvelenato in un complotto ritenuto orchestrato dai servizi di sicurezza russi.

Per fornire a questa pubblicazione un po ‘di credibilità, i media avrebbero presentato "rivelazioni" fatte dall'ex dipendente di BP Illya Zaslavsky, che ha annunciato che le élite russe volevano rimuovere Bob Dudley dalla posizione di capo gruppo esecutivo della BP con un "avvelenamento lento". "Lui da avvelenare con i cibi. L'unico problema con le affermazioni di Zaslavsky è che Dudley stesso è perfettamente in salute e continua a lavorare in stretta collaborazione con la Russia. Di fatto, dopo aver visitato Mosca lo scorso febbraio, Dudley ha descritto i suoi contatti con la russa Rosneft come eccezionali, nonostante l'aggravarsi delle tensioni geopolitiche nel mondo.

Nel suo tentativo di fornire ai cittadini britannici informazioni ancora più false, il Guardian a sua volta pubblicherà un articolo pieno di accuse secondo cui Mosca avrebbe in qualche modo discusso con i rappresentanti di Julian Assange la sua assistenza nel suo piano di fuga. Tuttavia, queste affermazioni non sono state confermate da nessuno altrettanto bene.

Tuttavia, le fonti dei media britannici non sono le uniche ad essere impegnate in campagne di disinformazione, come il segretario agli esteri britannico Jeremy Hunt il quale ha recentemente dichiarato a Sky News di avere avuto una discussione "dura" con il suo omologo russo Sergei Lavrov a margine di un Vertice delle Nazioni Unite a New York. Secondo Hunt, ha accennato a Lavrov che c'è un'alta probabilità di uno scontro militare diretto tra Russia e Regno Unito, aggiungendo che Mosca pagherebbe un alto prezzo diplomatico per le sue presunte cattive azioni. L'unico problema con queste affermazioni è che non c'è stato un incontro diretto tra Lavrov e Hunt durante il recente vertice ONU a New York, cosa che è stato ufficialmente confermata dal ministero degli Esteri russo.

Dovremmo essere sorpresi dall'ossessione delle élite britanniche con tutte le cose false, se la regina Elisabetta II ha una macchina che agita le mani in modo falso quando il suo braccio si stanca per gli impegni reali. Quindi, non deve stupire nessuno che, per sostenere le sue bugie, il governo britannico impieghi migliaia di persone direttamente nella propaganda e attività correlate per distorcere e ingannare.

Ma, francamente, se hai intenzione di iniziare le guerre usando qualche finto pretesto, puoi anche combatterle con armi finte. Pertanto, lo strumento ADE 651 di fabbricazione britannica, che Londra esorta gli altri a usare per scannerizzare oggetti personali dei jihadisti, dovrebbe aiutare gli specialisti di esplosivi a rilevare ogni sorta di esplosivo e metalli preziosi da una distanza abbastanza lunga usando un'antenna telescopica. Tuttavia, è improbabile che il dispositivo reale contenga schede elettroniche al suo interno — nel migliore dei casi, è un'imitazione di uno scanner. Ma questo non ha impedito alla Gran Bretagna di spingere questo prodotto sul mercato internazionale ad un prezzo di 60 mila dollari al pop. Il governo iracheno, in particolare, ha acquisito più di 1.500 unità di ADE 651 per le esigenze della sua polizia federale e dei militari, poiché questi corpi sono impegnati in pesanti attività antiterroristiche in ogni momento. ADE 651 è il frutto della società britannica ATSC, e il suo inventore James McCormick è attualmente al servizio da dieci anni in carcere. Per peggiorare le cose, i militanti di varie organizzazioni terroristiche sono consapevoli delle proprietà di questo know-how britannico e continuano a prendersi gioco delle agenzie di polizia irachene per l'acquisizione di questo dispositivo.

Come è stato recentemente riportato da un professore di sociologia all'Università di Bath e dall'ESRC, David Miller, l'ufficio britannico per le statistiche nazionali, per il 2017, mostra che il numero di persone che lavorano nella "comunicazione" nei dipartimenti del governo centrale britannico, agenzie esecutive e enti pubblici non dipartimentali, totali 3.450. È chiaro che queste cifre sono sottostimate per una serie di motivi. Ad esempio i 490 impiegati nel ministero della difesa non sembrano coprire le persone dei media nei servizi armati stessi. Nel 2007, ad esempio, l'organico totale del ministero della difesa è stato segnalato come oltre 1.000, ma questo "esclude molti militari coinvolti nel lavoro di comunicazione".

A differenza dei numeri, come confermato dall'ONS, sono i numeri sconosciuti che funzionano per le agenzie di intelligence. Molto probabilmente l'MI5 e l'MI6 (i servizi di intelligence) hanno gruppi di lavoro considerevoli che lavorano sulla propaganda, sia che nella "comunicazione" sia nel loro titolo di lavoro formale o meno. Nel periodo contemporaneo in effetti accade che molte più persone rispetto ai due decenni precedenti sono più fiduciosi di vivere al di fuori del "filtro della bolla " evocata dal governo, dagli spettri e dai media mainstream.

