La Cina procede massicciamente con la stampa di valute alternative al dollaro

La Cina sta stampando le valute estere su larga scala mentre cerca di aumentare la sua influenza sull'economia e sugli equilibri geopolitici del mondo, ha suggerito un articolo su "The South China Morning Post".

Secondo la pubblicazione, che cita varie fonti dalla China Banknote Printing and Minting Corporation, le fabbriche produttrici di contanti in tutto il paese stanno lavorando quasi alla massima capacità per soddisfare l'alta quota stabilita dal governo per quest'anno, anche se le banconote in yuan rappresentano solo "una piccola parte degli ordini".

© Fotolia / Zhz_akey Cina registra aumento anomalo di ordini per stampare valuta straniera

Negli ultimi anni, l'emergere di un sistema di pagamento elettronico in Cina ha ridotto significativamente l'uso e la domanda di banconote, portando alla chiusura di molte tipografie. Tuttavia, questa situazione è cambiata all'inizio di quest'anno con l'arrivo improvviso di "grandi ordini". Funzionari della più grande zecca del paese a Baoding dicono che le loro macchine "hanno funzionato a pieno regime" negli ultimi mesi.

Allo stesso modo, un lavoratore della fabbrica di Kunshan riferisce che mentre "l'anno scorso era particolarmente brutto" e c'era "quasi nulla", quest'anno il carico di lavoro è pieno.

Secondo questa fonte, la maggior parte delle valute stampate non erano yuan. "L'elaborazione è diversa. La carta moneta varia da paese a paese e ogni cliente ha i propri requisiti", ha spiegato.

In un articolo pubblicato di recente su China Finance, Liu Guisheng, presidente della corporation, ha riferito che il paese ha effettivamente iniziato a stampare valuta estera di recente. Con il lancio del progetto "One Belt, One Road" nel 2013, ha iniziato a stampare banconote da 100 rupie per il Nepal, poi ha esplorato "le opportunità create dall'iniziativa" e concluso contratti con diversi paesi tra cui Thailandia, Bangladesh, Sri Lanka, Malesia, India, Brasile e Polonia.

© Foto : Pixabay La Cina potrebbe lasciare il mondo senza smartphone?

Tuttavia, questa potrebbe essere solo la punta dell'iceberg, poiché il numero effettivo di paesi che stampano o intendono stampare la loro valuta in Cina potrebbe essere molto più alto, come rivelato dalla fonte della stampa statale, aggiungendo che alcuni governi hanno chiesto a Pechino di non rivelare accordi perché temono che tali informazioni possano compromettere la sicurezza nazionale o innescare "inutili dibattiti interni".

In questo contesto, Hu Xingdou, professore di economia all'Istituto di tecnologia di Pechino, ha sottolineato che un paese deve avere una notevole fiducia nel governo cinese per consentire loro di stampare i propri soldi.

"Poiché la Cina sta diventando più grande e più potente, sfiderà il sistema di valori stabilito dall'Occidente", prevede il professore, affermando che "stampare denaro per altri paesi è un passo importante" in questo processo.

"La valuta è un simbolo della sovranità di un paese. Questo business aiuta a costruire fiducia e anche alleanze monetarie", ha detto.

© Sputnik . Iliya Pitalev Ma il vero nemico si chiama Cina

D'altra parte, come spiega il documento sopra citato, alcune soluzioni di sicurezza richieste per la stampa di note come filo incorporato, striscia di metallo o vernice offset a colori implicano costi di licenza considerevoli e molti paesi non possono permettersi di stampare tutte le banconote di cui hanno bisogno.

Nel frattempo, la società cinese Zhongchao Special Security Technology, una sussidiaria della società per la produzione di banconote e monete, è oggi il più grande fornitore al mondo di funzionalità di sicurezza per banconote.

Fonti del settore dicono che uno dei maggiori vantaggi dell'azienda è che può fornire soluzioni di sicurezza a costi relativamente bassi rispetto ai suoi rivali occidentali tecnologicamente più avanzati.

Fonte: Fort Russ / Controinformazione

Traduzione: Sergei Leonov

L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.