Il sostegno dell’Arabia Saudita fa parte dell’agenda imperialista del Regno Unito

Il Regno Unito in un modo o nell'altro ha sostenuto le azioni e le politiche del regime in Arabia Saudita solo per far avanzare un'agenda imperialista, lo ha detto un analista politico e accademico britannico a Londra.

"E' una cosa scioccante che il governo del Regno Unito che è presumibilmente un sistema democratico, armi (e) in ogni modo approvi le azioni di quello che forse è il regime più autocratico e vizioso del mondo, cioè l'Arabia Saudita", ha detto Rodney Shakespeare a Premere TV il mercoledì.

L'analista ha descritto quelli che dominano il regime di Riyadh come "un gruppo di ciarlatani" che sostengono il terrorismo e il takfirismo in altri luoghi.

"Quel particolare regime non è solo la fonte del wahhabismo, che è la fonte spirituale e filosofica di tagliatori di teste e tagliagole, ma è anche la fonte finanziaria degli elicotteri e dei tagliagole", ha detto, aggiungendo che il Regno Unito ha insistito per sostenere i sauditi mentre sono impegnati in "un mostruoso assalto contro il popolo dello Yemen".

Shakespeare ha detto che l'Arabia Saudita agisce anche in combutta con il regime israeliano e ha tollerato l'espansione di Israele nelle terre di altri, una politica, ha detto, è stata dettata dal governo controllato dai sionisti negli Stati Uniti e dagli usurpatori israeliani nei territori occupati.

L'analista ha messo in questione il sostegno della Gran Bretagna per l'Arabia Saudita, compresa la sua assistenza militare e la vendita di armi, dicendo che solo poche persone beneficiavano di un così grande sostegno al regno.

Shakespeare ha detto che "solo poche persone guadagnano effettivamente da queste vendite di armi e guadagneremmo molto più nel Regno Unito se ci fosse un'adeguata distribuzione della ricchezza in Arabia Saudita e se questo fosse un regime democratico e si poteva cooperare con loro in un modo normale".

Shakespeare ha affermato che il sostegno a regimi come quello dell'Arabia Saudita erano una vecchia pratica della Gran Bretagna imperialista, aggiungendo che potrebbe esserci un domani un governo nel paese che, una volta salito al potere, potrebbe cambiare quell'ordine di priorità.

"Il vero problema è che c'è una mente imperiale britannica a cui piace trattare con le élite dei paesi autocratici e usarle per sopprimere la popolazione locale e questo è il modo in cui l'Impero Romano ha funzionato e ora l'Impero Britannico sta ancora funzionato, ma è fuori data", ha detto Shakespeare, aggiungendo che "stiamo sostenendo la feccia del mondo arabo e spero che otterremo un cambio di governo che potrebbe fare qualcosa al riguardo".

Gruppi di diritti e attivisti hanno criticato un'importante società di consulenza e contabilità britannica per la sua proposta di un massiccio contratto militare in Arabia Saudita, affermando che la compagnia diventerà complice dei crimini commessi dall'Arabia Saudita nella guerra contro lo Yemen.

Il PricewaterhouseCoopers (PwC) ha riferito martedì che stava finalizzando un accordo con il Ministero dell'Arabia Saudita per modernizzare l'esercito del regno, secondo un rapporto esclusivo del Guardian.

Una società di consulenza britannica è stata criticata per aver fatto un grosso contratto con l'esercito dell'Arabia Saudita.

Nella prima fase l'accordo coprirà questioni come reclutamento, risorse, gestione delle prestazioni e pianificazione strategica della forza lavoro e come gestire e comunicare i cambiamenti.

La compagnia, tuttavia, non è riuscita a dire quali assicurazioni avrebbe messo in atto per evitare un coinvolgimento in una devastante guerra saudita nello Yemen, che ha già ucciso 15.000 persone, la maggior parte di loro civili.

Le Nazioni Unite stimano che circa 22 milioni di persone nello Yemen, circa l'80% della popolazione del paese povero, abbiano ora bisogno di aiuti umanitari a seguito di tre anni di guerra illegale guidata dai sauditi.

Molti hanno criticato i paesi occidentali, specialmente il Regno Unito, per il loro sostegno militare all'Arabia Saudita, dicendo che il regno sta usando armi acquistate da quei paesi contro civili indifesi nello Yemen.

Fonte: Press Tv / Controinformazione.info

Traduzione: Sergei Leonov

L'opinione dell'autore puo' non coincidere con la posizione della redazione.