I leader europei iniziano a prendere le distanze da Washington?

"L'Europa deve prendere il suo destino nelle proprie mani, non può più fare affidamento sugli Stati Uniti per la sua protezione", ha detto la Merkel che si trovava ad Aquisgrana ad una cerimonia di premiazione, in una località turistica tedesca vicino al confine con il Belgio, dove il presidente francese Emmanuel Macron ha ricevuto il prestigioso Premio Carlo Magno per i suoi sforzi nel promuovere l'integrazione e la coesione nell'UE.

"Non è più così che gli Stati Uniti semplicemente ci proteggono, ma l'Europa deve prendere il suo destino nelle sue mani, questo è il compito del futuro", ha ribadito la Merkel.

© AFP 2018 / TOBIAS SCHWARZ La Merkel ha invitato l'Europa a smettere di fare affidamento sugli USA

Queste dichiarazione della Merkel sono arrivate due giorni dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha di fatto dichiarato la propria uscita unilaterale l'accordo nucleare con l'Iran, noto come il trattato "Joint Comprehensive Plan of Action" (JCPOA), oltre a sostenere che Washington non solo ripristinerebbe le sanzioni anti-Iran come parte dell'accordo, ma "istituirebbe anche il più alto livello di" divieto economico contro la Repubblica Islamica.

Il JCPOA era scaturito dopo anni di negoziati tra l'Iran da una parte e il gruppo di paesi P5 + 1 — Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Russia e Cina più la Germania — dall'altra, nel luglio 2015.

Il leader americano ha annunciato la sua decisione controversa dopo che i suoi alleati europei, tra cui Regno Unito, Germania e Francia, e un certo numero di altri paesi non sono riusciti a convincerlo nel non ritirarsi dall'accordo fondamentale per la coesistenza pacifica. Trump ha anche minacciato tutti i paesi con sanzioni, inclusi gli alleati degli Stati Uniti, se avessero violato gli embarghi statunitensi contro l'Iran, preoccupando i tradizionali alleati di Washington in Europa.

© AP Photo / Kamil Zihnioglu Iran, Parigi chiede a Washington esclusione aziende francesi da sanzioni

La posizione di Trump è apparsa totalmente supina ai desideri del regime israeliano e ha suscitato molte critiche fra gli stessi alleati in quanto segna l'inaffidabilità di Washington nel mantenere qualsiasi tipo di accordo multilaterale quando questo non risulti conforme ai propri interessi.

Alle osservazioni di Merkel fanno eco anche a quelle del presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, che ha notato in precedenza giovedì che la politica della Casa Bianca "aveva perso vigore e, a causa di questo, nel lungo termine, la sua influenza", esortando l'Europa a riprendersi il proprio ruolo, distanziandosi dagli Stati Uniti come leader globale autoproclamato.

Criticando Washington per aver abbandonato l'accordo con l'Iran, il capo della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha affermato che gli Stati Uniti stanno voltando le spalle alle relazioni multilaterali e alla cooperazione amichevole. Juncker questa volta appariva del tutto sobrio e questo è sembrato già un fatto eccezionale per quanti hanno seguito il suo discorso.

Da parte sua, il presidente francese Macron, ha insistito sulle sue proposte di riforma di punta per la zona euro da quando è salito al potere lo scorso maggio, ha esercitato ulteriori pressioni su Merkel per far concordare con le sue proposte, in particolare un bilancio comune della zona euro e il ministro delle finanze ha esortato la Merkel ad agire in questo senso, aggiungendo poi:

"Se accettiamo che altre grandi potenze, inclusi alleati,… si mettano in una situazione per decidere per conto della nostra diplomazia, della sicurezza per noi, e talvolta ci facciano correre anche i peggiori rischi, allora non siamo più sovrani e non possiamo essere più credibile per l'opinione pubblica", ha detto, in un chiaro attacco contro la decisione di Trump di ritirarsi dal difficile accordo nucleare iraniano.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che la decisione degli Stati Uniti di abbandonare il piano d'azione globale congiunto (JCPOA) è stato un "errore".

La Merkel, tuttavia, ha affermato che le discussioni sull'eurozona sono state "difficili" tra Berlino e Parigi, sottolineando che i disaccordi hanno ancora pregiudicato molte proposte per un'ulteriore integrazione del blocco.

© Sputnik . Vitaliy Belousov Mosca: rinuncia USA ad accordo nucleare con Iran viola risoluzione ONU

Tuttavia la Merkel ha riconosciuto fra l'altro che "l'unione economica e valutaria europea deve essere resa più sostenibile", riconoscendo implicitamente il ruolo di piglia tutto che la Germania si è assunta nella UE, come attestano i suoi enormi surplus di bilancio a spese degli altri partner europei.

Anche se la Merkel ha dichiarato di aspettarsi accordi su un sistema bancario, è rimasta in silenzio sulla richiesta del presidente francese di un bilancio comune della zona euro.

Nel contempo il ministro degli Esteri di Francia, Yves Le Drian, ha denunciato "la logica americana isolazionista, protezionistica e unilaterale" ed ha anticipato l'intenzione di agire di concerto con le aziende del suo Paese "per preservarle al massimo dalle misure sanzionatorie statunitensi". E il capo della diplomazia tedesca Heiko Maas ha annunciato che oggi sarà a Mosca per consultarsi con il collega russo Sergei Lavrov, uno che lo strappo di Trump con l'Iran non lo condivide assolutamente.

© Sputnik . Sergey Mamontov Germania in trattativa con Russia e Cina per l'accordo nucleare iraniano

Queste reazioni indicano che i leader dell'Europa si sono accorti tardi della inaffidabilità degli USA come leader dello schieramento occidentale e iniziano a svegliarsi dal torpore, constatando la contrapposizione di interessi che si manifesta ormai nettamente tra la politica di egemonia di Washington e gli interessi dell'Europa.

Considerando la politica di totale subordinazione fatta dai paesi europei nei confronti del potente alleato ed i disastri che questa ha causato, sembra che la presa d'atto deileader europei sia arrivata ormai a tempi scaduti. Meglio tardi che mai si potrebbe osservare.

di Luciano Lago

Fonte: Controninformazione.info

L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.