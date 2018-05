“Ritiro” delle truppe di Trump significa più basi statunitensi in Siria

Ad esempio, nonostante l'annunciato "ritiro" delle truppe, gli statunitensi stanno creando una nuova base militare nell'area tra Tell Beydar e Tell Tamr nel nord della Siria. La base militare comprende una pista di atterraggio di circa 1,5 km. Secondo le tracce, la base sarà in grado di ospitare circa 1.200 soldati.

L'esercito americano ha anche ampliato le sue strutture militari nell'area di Tell Beydar e nell'area tra al-Hasakah e Tell Tamr.

Il 22 aprile, il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che la Francia sta cercando di costruire una "nuova Siria" con l'aiuto degli Stati Uniti. In precedenza, Macron sosteneva di aver convinto il presidente Trump a tenere truppe nel paese devastato dalla guerra.

© AP Photo / Hassan Ammar Mattis nega il coinvolgimento degli USA in recenti attacchi missilistici contro la Siria

"Una dichiarazione da potenza neocoloniale", ha obiettato il ministro degli esteri siriano. "I francesi li abbiamo già cacciati una volta dalla Siria e li cacceremo per la seconda volta", ha dichiarato un alto comandante militare delle Forze Armate siriane.

La crescente presenza militare della coalizione a guida Usa nel nord della Siria è in linea con gli "sforzi di soft power" degli Stati Uniti volti a rafforzare la loro influenza e contrastare la presenza russa e iraniana nel paese.

Il 22 aprile, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che "non è necessario fornire assistenza alle aree controllate dal governo siriano". Il Dipartimento di Stato ha anche accusato la Russia di usare armi chimiche in Siria.

© Sputnik . Alex McNaughton "Grazie, presidente Putin": gli inglesi hanno sostenuto la politica russa in Siria

"I ministri del G7 hanno avuto uno scambio produttivo e utile su una serie di priorità di politica estera. Per gli Stati Uniti, abbiamo sottolineato tre aree, in particolare la Corea del Nord, la Siria e la Russia. C'era — sulla Russia, c'era una, direi, unità del G7 sull'opposizione al comportamento maligno della Russia, e le nazioni hanno rivisto i passi che hanno preso per contrastare le tendenze negative che emergono dal Cremlino che minacciano la pace e la sicurezza. Per la Siria, i ministri hanno ricordato che la Russia è il garante delle armi chimiche in Siria ed ha fallito in tale ruolo. Gli Stati Uniti non credono che qualsiasi aiuto alla ricostruzione dovrebbe andare in qualsiasi area sotto il controllo del regime di Assad", il funzionario dell'amministrazione senior è stato citato nella dichiarazione.

Diventa chiaro che gli Stati Uniti si opporranno a qualsiasi tentativo di ricostruzione nella parte liberata e sotto controllo governativo della Siria. Washington vede chiaramente l'assistenza umanitaria come uno strumento di influenza politica sulla situazione nel paese.

Secondo Washington la popolazione siriana non dovrebbe avere il diritto di ritornare alla normalità se non dopo un cambio di regime a Damasco e soltanto allora si potrebbe tornare alla ricostruzione delle zone distrutte dalla guerra. Una chiara posizione degli USA a favore del mantenimento di una situazione di caos e di guerra nel paese per favorire una destabilizzazione costante della nazione araba.

Allo stesso tempo, gli Stati Uniti cercano anche di rinnovare il cosiddetto format di Ginevra dei colloqui siriani, che non ha ottenuto quasi nulla da quando è stato lanciato. Questo sforzo è finalizzato a contrastare il formato dei negoziati di Astana avviati da Turchia, Iran e Siria.

Riassumendo la coalizione guidata dagli Stati Uniti sta espandendo la sua infrastruttura militare in Siria e si sta preparando per un nuovo round del conflitto militare diplomatico nel paese. Secondo alcuni esperti, se Washington fallisce nel raggiungere i suoi obiettivi, può persino prendere in considerazione l'ipotesi di assassinare il presidente Bashar al-Assad per creare il caos all'interno delle forze filo-governative siriane.

Fonte: South Font / controinformazione.info

Traduzione: Luciano Lago

L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.