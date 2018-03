Gli Stati Uniti cercano di prolungare intenzionalmente lo spargimento di sangue siriano

Un documento programmatico del 2012 degli Stati Uniti spiega come Washington ha cercato di “far sanguinare” il governo siriano, e con esso il popolo siriano. Oggi in Siria, le conseguenze della depravata politica estera americana vengono addossate, per gli interessi speciali occidentali, sulle stesse vittime che ha preso di mira.

Dall'inizio del conflitto in Siria, gli Stati Uniti hanno presentato al mondo il loro ultimatum inflessibile per cui il governo di Damasco doveva essere deposto e sostituito da un governo guidato dai miliziani armati che gli Stati Uniti hanno addestrato prima del conflitto e che hanno armato e finanziato per tutto il suo corso ormai sette anni.

© AP Photo/ Jacquelyn Martin USA accusano la Russia di violare la risoluzione ONU sulla Siria

Le richieste statunitensi di cambiamento di regime in Siria non erano esclusive del conflitto in corso. La Siria era sull'Asse del male del Presidente degli Stati Uniti George W. Bush, annunciato dopo gli attacchi dell'11 settembre 2001, nonostante la Siria non svolgesse alcun ruolo negli attacchi e infatti fosse una delle principali nazioni a condurre la guerra contro Al Qaeda e le sue numerose affiliate — incluso il suo predecessore, i Fratelli Musulmani — risalenti agli anni '80, quando gli stessi Stati Uniti stavano armando e finanziando i membri dell'organizzazione terroristica in Afghanistan.

Gli Stati Uniti alimentano intenzionalmente il conflitto della Siria

Oggi, le regioni della Siria sotto il controllo governativo godono ora di pace e sicurezza da quando è scoppiato il conflitto nel 2011. Ciò include la più grande città siriana di Aleppo, invasa da gruppi miliziani legati ad Al Qaeda che attraversavano il confine siriano dalla Turchia, membro della NATO, a partire dal 2012.

© Sputnik. esclusiva, Dmitriy Vinogradov La rivista ufficiale dell'esercito USA ha scritto sulla vittoria russa in Siria

I veicoli della ricostruzione stanno sostituendo i carri armati ad Aleppo. Dopo anni di occupazione da parte di gruppi terroristici, Aleppo è stato finalmente liberato, con la ricostruzione ora in corso. La pace e la sicurezza sono state ripristinate ad Aleppo non attraverso alcuna iniziativa condotta dalle Nazioni Unite, o da stati occidentali come gli Stati Uniti, il Regno Unito o altri membri della NATO, ma invece da operazioni militari congiunte siriano-russo-iraniane condotte in diretto contrasto con le richieste occidentali di appoggio al terrorismo mentre le enclavi rimangono intatte.

Si può riflettere sulla sicurezza Il governo siriano è ancora in grado di offrire il popolo siriano contro la situazione delle regioni ancora devastate dai miliziani sostenuti dall'Occidente ed è notevole il fatto che la stragrande maggioranza dei siriani sfollati risiede in territorio governativo.

Lo rivela un rapporto dell'ONU del 2017, intitolato "L' UNHCR vede significativi ritorni di sfollati interni tra i continui conflitti della Siria", che afferma:

Le agenzie di aiuto stimano che oltre 440.000 sfollati interni siano tornati nelle loro case in Siria durante i primi sei mesi di quest'anno. Parallelamente, l'UNHCR ha monitorato oltre 31.000 rifugiati siriani di ritorno dai paesi vicini fino al 2017. Dal 2015, circa 260.000 rifugiati sono tornati spontaneamente in Siria, principalmente dalla Turchia verso la Siria settentrionale.

I principali fattori che influenzano le decisioni per i rifugiati di tornare autoassistiti principalmente ad Aleppo, Hama, Homs, Damasco e ad altri governatorati sono in particolare legati alla ricerca di membri della famiglia, alla verifica della proprietà e, in alcuni casi, a un miglioramento reale o percepito condizioni di sicurezza in alcune parti del paese.

Va notato che Aleppo, Hama, Homs e Damasco sono tutte città che ricadono sotto il controllo dell'attuale governo siriano. Le regioni ancora occupate dai terroristi — in particolare Idlib nel nord della Siria — sono state omesse dal rapporto.

È chiaro che se l'agenda degli Stati Uniti in Siria fosse di tipo umanitario, sarebbe di aiuto al governo siriano nei suoi sforzi per migliorare le condizioni di sicurezza in tutto il paese. Invece, gli Stati Uniti lavorano attivamente per minare tali sforzi, creando intenzionalmente e perpetuando condizioni per mettere a repentaglio la sicurezza e indurre continue sofferenze umane.

© REUTERS/ Bassam Khabieh Siria di nuovo in guerra: ibrida più che mai

Una mappa dell'attuale conflitto siriano rivela che la violenza continua unicamente nelle aree in cui l'Occidente e i suoi partner regionali rimangono impegnati. Ciò include la Turchia membro della NATO, la cui invasione e distruzione in corso nella campagna settentrionale della Siria diretta ad Afrin non viene menzionata nei procedimenti delle Nazioni Unite. Include anche l'occupazione continua e non invitata delle forze USA nella Siria orientale.

Mentre gli Stati Uniti hanno affermato che il loro scopo per occupare la Siria orientale era quello di "sconfiggere" l'autoproclamato "Stato Islamico" (ISIS), l'Agenzia di Intelligence della Difesa di Washington ha rivelato in un promemoria trapelato nel 2012 che la creazione iniziale dell'ISIS era specificamente voluta dal Stati Uniti e suoi alleati come mezzo per isolare il governo siriano.

Il rapporto del 2012 dichiarava specificamente che:

Se la situazione si sgretola, c'è la possibilità di stabilire un principato salafita dichiarato o non dichiarato nella Siria orientale (Hasaka e Der Zor), e questo è esattamente ciò che vogliono i poteri di sostegno dell'opposizione, al fine di isolare il regime siriano, che è considerato la profondità strategica dell'espansione sciita (Iraq e Iran).

Il memo della DIA spiegherebbe anche chi siano questi "poteri di supporto":

L'Occidente, i paesi del Golfo e la Turchia sostengono l'opposizione; mentre Russia, Cina e Iran sostengono il regime.

Con l'ISIS ormai quasi sconfitto sia in Siria che in Iraq, gli Stati Uniti hanno usato narrazioni multiple e sempre più pretestuose per spiegare perché non solo rimangono in Siria illegalmente, ma perché sta cercando di espandere la sua presenza anche lì. Ciò include affermazioni che devono "fornire un baluardo contro l'influenza iraniana", secondo il Guardian. Tali pretesti sono alquanto contraddittori, con l'influenza iraniana che ha avuto un ruolo centrale nel desiderio americano di creare ISIS in primo luogo, e la sconfitta dell'ISIS per mano di una coalizione siriano-russo-iraniana.

La Ghouta orientale, situata a est di Damasco, rimane anche una sacca di violenze durature dovute esclusivamente ai tentativi degli Stati Uniti per impedire gli sforzi siriani di liberare la zona dall'occupazione terroristica e ripristinare lo stesso ordine di cui gode il resto di Damasco. Gli osservatori del conflitto siriano possono tracciare parallelismi identici tra la propaganda statunitense volta a impedire la liberazione di Aleppo nel 2016 e gli attuali sforzi per prolungare la violenza nella Ghouta orientale.

Politica degli Stati Uniti in Siria: portare il caos

Concludendo che la politica di Washington in Siria è quella di prolungare intenzionalmente la sofferenza umana il più a lungo possibile non è solo una questione di valutare superficialmente le sue azioni attuali — è stata dichiarata come politica degli Stati Uniti in tutti i documenti politici negli ultimi anni.

Già nel 2012, quando il rapido cambio di regime appoggiato dagli Stati Uniti era chiaramente fallito e un conflitto più prolungato era iniziato, un importante gruppo di esperti della politica americana, la Brookings Institution, aveva pubblicato un documento politico dal titolo " Salvare la Siria: valutare le opzioni per il cambiamento del regime ".

Il documento dovrebbe indicare:

Gli Stati Uniti potrebbero ancora armare l'opposizione pur sapendo che probabilmente non avranno mai abbastanza potere, da soli, per rimuovere la rete di Asad. Washington potrebbe scegliere di farlo semplicemente nella convinzione che almeno fornire un popolo oppresso con una certa capacità di resistere ai suoi oppressori è meglio che non fare nulla, anche se il sostegno fornito ha poche possibilità di trasformare la sconfitta in vittoria.

In alternativa, gli Stati Uniti potrebbero calcolare che vale ancora la pena indebolire il regime di Assad e farlo sanguinare, mantenendo debole un avversario regionale, evitando i costi dell'intervento diretto.

Il documento non solo ammette apertamente l'intervento degli Stati Uniti in Siria non ha nulla a che fare con le preoccupazioni umanitarie, ma piuttosto "mantenendo debole un avversario regionale", raccomanda specificamente di prolungare le condizioni in cui una crisi umanitaria si espanderà solo e il più a lungo possibile.

Gli Stati Uniti che appoggiano intenzionalmente una "opposizione" che non ha alcuna possibilità di rovesciare il governo siriano equivale a prolungare intenzionalmente e maliziosamente un conflitto mortale e tutti gli orrori che lo accompagnano. Il documento di Brookings che suggerisce specificamente che gli Stati Uniti "dissanguano" il governo siriano viene fatto con piena consapevolezza del costo della sofferenza umana che il "sanguinamento" sarebbe indubbiamente incorso.

Con questa realtà scarsamente nascosta che tiene a mente le vere intenzioni americane in Siria, la farsa in atto negli Stati Uniti delle posture dell'Onu come campione della dignità umana in mezzo a una catastrofe del suo intenzionale, premeditato piano rivela sia gli interessi speciali degli Stati Uniti che il " ordine internazionale "presiedono come uno stato canaglia genuino e senza pari.

In sostanza, i politici statunitensi intendono tenere il mondo in ostaggio minacciando il lungo spargimento di sangue fino a quando non saranno soddisfatte le loro richieste politiche — nel caso della Siria — la rimozione del governo siriano e la sua sostituzione con idonei delegati USA. Per definizione, questo è terrorismo e il terrorismo non dovrebbe sorprendere visto il ruolo predominante degli Stati Uniti nel finanziare le organizzazioni terroristiche che stanno attualmente devastando la Siria.

Mentre gli Stati Uniti conducono gli sforzi per isolare e minare una crescente lista di nazioni che si oppongono alla natura sempre più depravata dell'egemonia americana, spetta al resto del mondo isolare e indebolire gli interessi speciali che guidano l'egemonia americana. L'idea che l'attuale "ordine internazionale" sia basato sullo stato di diritto manca di credibilità quando Washington può creare apertamente una catastrofe umanitaria come quella che si sta svolgendo in Siria, tenendo il mondo in ostaggio se le sue richieste non vengono soddisfatte, il tutto mentre si presenta come un campione per le molteplici leggi e valori umani che sta palesemente violando nel processo.

Fonte: www.controinformazione.info

L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.