L’asse tra Cina e Russia sta eliminando la superiorità militare degli Usa e dell’Occidente

L’asse tra Cina e Russia sta eliminando la superiorità militare degli Stati Uniti e dell’Occidente, lo affermano i maggiori esperti di difesa. “L’Occidente non ha più il monopolio dell’innovazione nella difesa come leader a livello mondiale”.

La Cina e la Russia stanno sfidando la supremazia militare dell'America e dei suoi alleati e l'Occidente non può più fare affidamento sul vantaggio strategico di cui ha goduto fino ad oggi, lo afferma un importante think tank di esperti militari nel suo rapporto annuale.

Il rapporto Military Balance 2018, prodotto dall'Istituto Internazionale di Studi Strategici (IISS), avverte che, mentre la guerra tra le grandi potenze non è inevitabile, Washington, Mosca e Pechino si stanno preparando sistematicamente alla possibilità di un conflitto.

Il rapporto dettaglia come la leadership cinese stia impegnata nell'acquisire ed espandere il suo formidabile arsenale militare. Al livello di aviazione, questo include i nuovi aerei da combattimento, Chengdu J-20, che entrano in servizio nel 2020, il che significa che gli Stati Uniti perdono il monopolio sui velivoli stealth. Nel frattempo, il suo sistema missili balistici aria-aria della gamma estesa PL-15 sarà equipaggiato con radar scannerizzati elettronicamente, tecnologia che poche altre nazioni possiedono.

Ci sono stati progressi simili nelle capacità navali. Il programma della Cina negli ultimi 15 anni significa che la Cina ha costruito più corvette, cacciatorpediniere, fregate e sottomarini nell'insieme rispetto al Giappone, all'India e alla Corea del Sud. La stazza totale delle sue nuove navi da guerra e ausiliari lanciate negli ultimi quattro anni, sottolinea il rapporto, è significativamente maggiore di quella dell'intera marina francese. Il lancio del suo primo incrociatore Type-055 illustra le sue capacità di navigazione in mare che gli consentono di dispiegarsi ulteriormente anche al largo della costa europea. La sua base a Gibuti, nel Corno d'Africa, pone le basi per missioni a grande distanza.

Il ritmo della militarizzazione è più lento nel caso della Russia, in parte a causa di finanziamenti e problemi industriali. Tuttavia, sta traendo vantaggio dall'esperienza di combattimenti nella vita reale in Siria e in Ucraina e ha dimostrato vaste capacità nel campo della guerra ibrida, compresi gli attacchi informatici.

Il dott. John Chipman, direttore generale e amministratore delegato dell' IISS, ​​ha dichiarato: "Alcuni governi dell'Occidente guarderanno a tecnologie ‘balzate avanti' per aumentare e persino fornire potenza militare, ma queste non sono garanzia di successo.

"Gli emergenti sviluppi delle armi in Cina e la sua più ampia difesa — il progresso tecnologico — hanno ulteriormente trasformato la sua transizione dalla fase di " recupero "con l'Occidente fino a diventare un innovatore della difesa globale. L'Occidente non ha più il monopolio dell'innovazione e della produzione della difesa, come leader a livello mondiale, o dei fondi per consentirlo. In effetti, la Cina potrebbe essere l'unica a farsi avanti. Ma per usare al meglio le sue capacità, la Cina dovrà migliorare in modo simile la formazione, la dottrina e le tattiche".

Questo quanto segnalato dal rapporto degli esperti.

Fonte: controinformazione.info

