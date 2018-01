Il complesso industriale militare guida propaganda WaP e NYT per intervento in Venezuela

Molto è stato detto sull'uso delle "crisi umanitarie" al fine di promuovere interventi militari, specialmente quelli relativi alle conseguenze distruttive di tali operazioni. I casi della Somalia, dell'ex Jugoslavia e della Libia sono i più rappresentativi degli ultimi decenni perché sono nazioni che sono precipitate in un caos senza precedenti insieme all'installazione di un sistema di paraeconomia e traffico di esseri umani oltre agli affari della guerra infinita.

Poco è scritto su come un programma di tipo "umanitario" viene messo insieme, in cui le ONG finanziate o dirette dai circoli Soros e dagli US-AID e dal National Endowment for Democracy (NED), e la propaganda mediatica finanziata dai promotori di interventi, sono gli agenti chiave delle operazioni militari.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich NYT: Russia e Venezuela pianificano di aggirare le sanzioni statunitensi

Pertanto, la vendita di storie come prodotti di marketing attorno all'attuale situazione venezuelana diventa sempre più prolissa nelle modalità e nella distribuzione. I media americani comeNYT) e(WaPo) sono i soliti propagandisti di questo tipo di storia, e non lesinano sulle risorse per fare il loro lavoro in modo efficace anche quando promuovono storie false (notizie false) in tutti i modi possibili

Editoriali a favore della distruzione e dell'intervento

Non si tratta di nascondere le dure conseguenze della crisi (imposta) sul Venezuela, ma di sbrogliare ciò che viene raccontato e ciò che è nascosto nei media aziendali. Il fatto che il NYT pubblichi un ampio reportage fotografico su una presunta carestia che toglie prematuramente la vita ai bambini venezuelani dovrebbe destare sospetti non solo per il mezzo che diffonde la "notizia", ​​ma per il modo in cui le informazioni vengono trattate.

Una delle tecniche più comuni di propaganda pro-intervento è l'atomizzazione delle informazioni raccolte per mostrarle come un contesto generalizzante.

Il NYT usa la testimonianza di una famiglia come ritratto di un paese finito dalla fame per sfigurare la realtà: sebbene il Venezuela stia attraversando tempi difficili in termini di inflazione indotta e di penuria programmata, la maggior parte della popolazione è in grado di ottenere cibo attraverso l'efficacia piani di sussidi alimentari, in particolare attraverso i Comitati locali di approvvigionamento e produzione (CLAP), che ad oggi beneficiano più di 6 milioni di famiglie.

Indubbiamente, ci sono stati gravi casi di famiglie che sono diventati impoveriti dalla situazione economica del paese. Tra questi il ​​caso presentato dal NYT, anche se è usato in modo sensazionale per vendere ai lettori globali che quasi tutti i bambini del paese muoiono di fame sotto la totale responsabilità del governo bolivariano, senza sfumature di alcun tipo. I diversi fattori che convergono nell'attuale crocevia nazionale non sono menzionati.

© REUTERS/ Ueslei Marcelino Venezuela, Maduro annuncia la creazione di una moneta virtuale

Secondo i media di "New York", "il governo ha usato il cibo come un modo per restare al potere": un'affermazione sconsiderata se prendiamo in considerazione che imprenditori privati ​​e commercianti hanno nascosto il cibo o lo hanno lasciato a decomporsi e aumentato i prezzi di quelli in modo sistematico, ha fatto riferimento a un tasso di cambio completamente fuori fase rispetto alla realtà monetaria venezuelana. Questi sono fatti comprovati, non opinioni come il NYT citato.

Si verifica, quindi, che attraverso le immagini che influenzano la sensibilità del ricevente di notizie e le storie che vengono mostrate come immagini totali di una realtà ampia e complessa, vengono denaturate anche le cause della situazione venezuelana. L'occultamento delle origini della crisi ha ripercussioni immediate, secondo il NYT, sulla responsabilità del Chavismo per tutte le conseguenze che questi media catalogano come una "crisi umanitaria".

Pochi giornalisti e analisti politici affermano che le cause di ciò che sta accadendo oggi in Venezuela devono farsi risalire ad entrambe le cose con il sabotaggio nell'economia locale e nella valuta locale e con il blocco finanziario imposto dalla Casa Bianca e dal Dipartimento del Tesoro, i cui effetti sono trasferiti nei vari settori della vita economica nazionale perché lo Stato venezuelano dipende dai petrodollari.

Uno scenario simile è stato usato contro l'Iran, un paese attualmente attaccato dall'Amministrazione Trump da diversi fronti e che funge da specchio della realtà venezuelana.

Tuttavia, il NYT non è l'unico mezzo che lancia le sue batterie informative contro il Venezuela: il WaPo è ancora più belligerante nella sua posizione editoriale.

Una nota d'opinione firmata da Jackson Diehl, una delle voci più popolari del WaPo, dimostra il suo sostegno all'intervento umanitario sul suolo venezuelano.

Infatti, cita il delirante articolo di Ricardo Hausmann, un agente dell'Università di Harvard e l'ex ministro Carlos Andrés Pérez, per discutere "di come gli estremi della crisi in Venezuela stanno infrangendo i tabù politici delle vecchie generazioni".

Evidenzia anche la figura di Luis Almagro, segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani (OAS), che secondo WaPo promuove l'idea di un embargo petrolifero da parte degli Stati Uniti sul Venezuela come meccanismo di pressione per il cambio di regime.

Il Gruppo Lima, sotto le linee guida di Washington, arriva a questo problema, poiché secondo Diehl sosterrebbe questo scenario non così ipotetico con azioni da quando l'embargo non è stato dichiarato ma è stato raggiunto di fatto dallo scorso anno, come un aggravamento internazionale del blocco sulla struttura economica e finanziaria del paese.

La fine dell'articolo WaPo afferma che viviamo in tempi nella regione in cui le invasioni militari sono urgenti perché, presumibilmente, vi è una richiesta esplicita da parte del Venezuela in merito a questa opzione, un'alternativa già esaminata dal presidente degli Stati Uniti.

Nulla è più lontano dalla realtà, soprattutto se prendiamo in considerazione che sia la falsa notizia del NYT che i testi editoriali nascosti del WaPo vendono un'idea che viene respinta, perlomeno, dal 76% dei venezuelani.

Il business della guerra ha i suoi portavoce

I due media americani citati qui fanno parte di una struttura aziendale legata all'alta finanza di Wall Street e alla mediazione di personalità multimilionarie, anch'essa collegata alla CIA e al cosiddetto complesso militare-industriale.

Quest'ultima rete ha avuto il NYT e il WaPo, tra gli altri mezzi su scala globale, per promuovere le guerre necessarie per i registri finanziari dei principali appaltatori di armi negli Stati Uniti.

Il business della guerra, quindi, assume un rilievo speciale in termini di narrativa di collasso e intervento, se teniamo conto che i media statunitensi sono stati presi da gruppi di potere con piani strategici per avviare conflitti politici, economici, finanziari, geopolitici e geoeconomico.

Ben documentato dal giornalista Carl Bernstein è il fatto che la CIA ha stretti legami con il New York dagli anni '50, una questione che afferma anche l'ex spia americana Steve Kangas.

L'ex direttore di quel mezzo di comunicazione, Arthur Hays Sulzberger, era un amico intimo di Allen Dulles, allora direttore della CIA e progettista di operazioni segrete che si concluse con colpi di stato in altre parti del mondo. Lo stesso Sulzberger è oggi uno dei grandi azionisti della New York Times Company e di altri hedge fund finanziari, i capitani di Wall Street, come Vanguard Group e Blackrock Inc. Gli editori NYT riconoscono il potere imperiale degli Stati Uniti, che risiede nella sua capacità militare e struttura finanziaria del dollaro, e lo approvano senza vergogna.

Allo stesso modo, il WaPo è di proprietà di un multimilionario con stretti legami con il complesso militare-industriale: questo è Jeffrey Bezos, proprietario del portale del commercio digitale di Amazon.

Bezos ha acquistato il WaPO nell'agosto 2013 per circa 250 milioni di dollari. Nel 2012 ha completato un'operazione commerciale con la CIA, una collaborazione che descrive un forte investimento in una società quantistica canadese. Nel marzo 2013, Amazon ha firmato un accordo da 600 milioni di dollari per fornire servizi informatici alla CIA e ad altre agenzie di intelligence e sicurezza governative degli Stati Uniti.

L'intima collaborazione tra agenzie di informazione e servizi militari negli Stati Uniti è una storia che sta crescendo a passi da gigante. È stato notato come questa cooperazione sia preferita, soprattutto, con il WaPo come principale propagandista del complesso industriale-militare, sopra il NYT, che fino a poco tempo fa si rallegrava in quel titolo.

In sintonia con le narrazioni sensazionalistiche di questi due media, fedeli ai principi della propaganda di ripetere la menzogna fino a quando non diventa verità, l'uso dei media del NYT e del WaPo contro il Venezuela è un segno di un'operazione di marketing su larga scala.

Le storie di "crisi umanitarie" che includono la promozione di un intervento militare da parte degli Stati Uniti e dei suoi "alleati" sul paese sono anche per aumentare i profitti del complesso industriale-militare occidentale guidato da società come Lockheed Martin, Boeing, Raytheon.

Un'operazione commerciale, perché mentre alzano il tono e consentono uno scenario di intervento militare, queste aziende possono aumentare la loro influenza sul bilancio della difesa e la domanda di armi che consente loro di aumentare i loro prezzi di borsa.

Quella stessa rete legata al mondo militare corporativo si unisce alla proposta di legge di assistenza umanitaria già approvata dalla camera bassa del Congresso degli Stati Uniti, presa dalle transnazionali attraverso lobby e finanziamenti, in cui al Pentagono viene chiesto di arruolarsi per un intervento umanitario in Venezuela. Non vi è alcuna nota dissonante o fuori luogo nel punteggio aziendale.

I portavoce delle invasioni umanitarie non giocano nel campo giornalistico, ma fanno parte degli affari della guerra. Con il Venezuela, cercano di riunire quei fondi incessantemente investiti da queste corporazioni che hanno il potere negli Stati Uniti, negli ultimi cinquant'anni.

L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.