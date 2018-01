La Serbia non ha bisogno di un “dialogo” sul Kosovo, ma sull’integrazione europea

"Ora che le circostanze globali sono cambiate, e da quando gli Stati Uniti e la NATO stanno perdendo la loro influenza, e mentre i poteri che sono a favore della preservazione del Kosovo e della Metohija — come la Russia e la Cina — si stanno rafforzando, siamo comunque a perseguire una politica di resa completa".

L'obiettivo del dialogo interno condotto dal presidente serbo Aleksandar Vucic dovrebbe essere quello di distribuire le responsabilità e di essere la copertura per la resa finale del Kosovo e Metohija.

Il governo ci assicura costantemente che non riconoscerà mai il Kosovo come uno Stato indipendente, ma qui dobbiamo sottolineare quanto segue: non si prevede che annuncino al pubblico che il Kosovo è uno Stato indipendente e che lo abbiamo riconosciuto come tale. Nessuno chiede un riconoscimento così chiaro da parte loro.

Il problema è che stanno istigando l'indipendenza del Kosovo attuando le loro politiche, senza definire chiaramente e comunicare al pubblico ciò che stanno effettivamente facendo. Se siamo d'accordo che la cosiddetta indipendenza del Kosovo dipende esclusivamente dal consenso della Serbia, e che senza il consenso della Serbia, gli Stati Uniti non possono attuare una nuova mappa balcanica, la responsabilità delle autorità di Belgrado diventa ancora maggiore.

Di recente ho recensito il libro "WikiLeaks — I segreti delle spedizioni di Belgrado" dell'autore Nikola Vrzić, pubblicato nel 2011, cioè prima dell'arrivo del Partito progressista serbo al potere. Analizza le lettere e le relazioni confidenziali originali di diplomatici stranieri che rivelano i piani delle potenze occidentali riguardanti la secessione del Kosovo dalla Serbia, nonché l'atteggiamento delle precedenti autorità democratiche sulla questione. La continuità della politica sbagliata. All'inizio del libro, l'autore descrive il precedente presidente e afferma che "non poteva decidere tra la resa, il tradimento e la paura della sua stessa gente, e che aveva scelto volontariamente la resa e il tradimento".

Se ignoriamo il fatto che queste parole sono dedicate a Boris Tadic, possiamo identificarle oggi con l'attuale presidente? L'autore analizza ulteriormente la strategia americana K1, con la quale vogliono convincere i serbi che il Kosovo non ha importanza per loro. Esiste un modo più vivido di quello in cui il Presidente dello Stato di Serbia sta dicendo che non dovremmo celebrare e glorificare le sconfitte (pensando alla battaglia del Kosovo) e lodare l'eroe, il grande leader militare e stratega Murat, per chi "queste persone non sono abbastanza bravi da essere anche i suoi aiutanti".

I dispacci di Wikileaks del 2007 mostrano chiaramente cheprima di entrare nell'UE. Sorge la domanda se Aleksandar Vucic abbia scoperto questo fatto solo di recente, quando ha detto ad Arandjelovac che dobbiamo fare drastici cambiamenti nel nostro atteggiamento nei confronti del Kosovo per diventare membri dell'UE. Nella sua ulteriore dichiarazione alla stampa, chiede un dibattito pubblico, cioè un dialogo interno che viene attuato, con soluzioni già preparate, e per il professor Kutlesic, che ha presentato l'idea di una "vera unione di Serbia e Kosovo" alla prima tavola rotonda organizzata per il dialogo interno sul Kosovo.

Infine, dovremmo ricordare questo libro del modello di due Germanie, già menzionato nel 2007 dalla diplomazia tedesca come una soluzione che viene offerta alla Serbia e che implica un modello di coesistenza con un Kosovo indipendente (qualcosa di simile a quello del professore Kutlesic ci sta generosamente suggerendo). L'autore ha commentato che dal 2008 la politica del Kosovo è stata ridotta a "un'implementazione poco convincente della variazione pervertita dei Balcani dei due modelli della Germania in cui la Serbia non riconosce il Kosovo spingendo i serbi del Kosovo nella morsa di Pristina. l'ultimo riconoscimento serbo di un Kosovo indipendente, in nome dell'infinita integrazione europea".

Non ammettere il riconoscimento

Ora sorge la domanda sul perché molti analisti politici indipendenti, mentre si presentano, non analizzino la politica del Kosovo in Serbia dal 2012 alla luce dei dispacci di Wikileaks del periodo precedente? Perché sarebbero giunti alla conclusione che l'attuale governo ha fatto passi molto più grandi e coraggiosi verso l'istituzione dello stato del Kosovo e spingendo i serbi sotto gli auspici di un Kosovo indipendente rispetto al precedente governo. È del tutto chiaro che la politica dell'Occidente nei confronti della Serbia non è cambiata, ma solo le personalità politiche in Serbia che hanno attuato tale politica sono cambiate, e tutto ciò che è stato fatto dal 2012 è in linea con

Invece di impegnarsi a cancellare gli accordi firmati dal precedente governo, il Partito progressista (SNS) ha firmato l'accordo di Bruxelles, e ora possiamo vedere che si è impegnato a firmare un accordo globale sulla normalizzazione delle relazioni con Pristina, che dovrebbe definire un drastico cambiamento verso il Kosovo, il che significa che la Serbia dovrebbe rinunciare al Kosovo. Firmando un trattato di questo tipo con Pristina, la Serbia riconoscerà il Kosovo.

Per quanto riguarda la situazione dei serbi in Kosovo e Metohija, è cambiata drasticamente dal 2013 e dalla firma dell'accordo di Bruxelles, e anche dallo smantellamento delle barricate, creando un confine e le abitudini tra il Kosovo e il resto della Serbia, abolendo le istituzioni dello Stato di Serbia nel territorio della provincia meridionale, l'integrazione della polizia e della magistratura nel sistema del Kosovo, la partecipazione della cosiddetta "Lista serba" nelle istituzioni che funzionano secondo la Costituzione e le leggi della Repubblica del Kosovo, l'assegnazione del numero telefonico internazionale al Kosovo e tutti gli altri passi che aiutano l'attuazione dell'indipendenza del Kosovo.

La Serbia ha voltato le spalle ai serbi in Kosovo e Metohija

La posizione disperata dei serbi si riflette nel fatto seguente. I serbi in Kosovo e Metohija hanno affrontato per anni molti pericoli che li hanno minacciati dalla parte albanese, ma sono stati comunque decisi a rimanere nelle loro case e lottare per la sopravvivenza dello stato di Serbia in Kosovo e Metohija. Tuttavia, quando sentirono che il loro paese aveva voltato le spalle a loro, che aveva un atteggiamento ostile nei confronti della loro riluttanza a diventare cittadini della Repubblica del Kosovo e li lasciò soli nella lotta per la sopravvivenza, fu solo allora che si sentirono completamente senza speranza. Ho visitato le enclavi serbe in Kosovo e Metohija circa un anno dopo la firma dell'accordo di Bruxelles, e il popolo di Gracanica, Orahovac e Velika Hoca mi ha detto che avevano perso la speranza, e che dalla firma dell'accordo di Bruxelles,

D'altra parte, stiamo assistendo al fatto che la parte albanese non ha portato a termine nulla nel processo negoziale che ci avvantaggerebbe, e non sono neanche pronti a consentire la creazione della Comunità di Comuni serbi che dovrebbe funzionare come organizzazione non governativa all'interno della Costituzione e delle leggi della Repubblica del Kosovo. La Serbia è ora in una situazione assurda, tenendo presente il fatto che ci siamo opposti alla NATO quando quell'organizzazione era al culmine del suo potere, così come gli Stati Uniti, che era l'unica potenza mondiale in quel momento.

Ora che le circostanze globali sono cambiate e quando gli Stati Uniti e la NATO stanno perdendo la loro influenza, e mentre i poteri che sono a favore della preservazione del Kosovo e di Metohija — come la Russia e la Cina — si stanno rafforzando, stiamo comunque perseguendo una politica di completa resa. In un momento in cui la separazione violenta del Kosovo e Metohija dalla Serbia ha innescato un'ondata di separatismo nell'UE, non stiamo interrogando i funzionari di Bruxelles sulla loro responsabilità. Quando l'aggressiva politica estera degli Stati Uniti ha portato a migrazioni storiche dal Medio Oriente all'Europa, a causa dei bombardamenti e della distruzione di paesi in Medio Oriente, non chiediamo chi è responsabile di questo?

Invece di fare domande, vogliamo accettare i problemi di Bruxelles e condividerli con loro, anche se come stato, non abbiamo alcuna responsabilità per i problemi che sono sorti, in realtà siamo noi stessi il partito danneggiato.

Il momento finale

L'unico modo per preservare il Kosovo in Serbia e ripristinare la sovranità è quello di rieesaminare drasticamente la politica dell'integrazione europea, perché è la chiave di tutto. È necessario avere un dialogo aperto sull'integrazione europea in Serbia, e non sul Kosovo e Metohija, perché dobbiamo, come società, esaminare fatti reali e su quale tipo di benefici possa contare la Serbia entrando nell'UE e, d'altra parte, quali conseguenze soffriremo. Possiamo vedere che il sostegno all'adesione della Serbia all'UE è ora aumentato e che gli Stati Uniti sono stati determinati a definire la situazione nei Balcani a proprio vantaggio.

Ciò è utile per loro per molte ragioni: prima di tutto, a causa dell'obbligo della Serbia di firmare un accordo di pace con Pristina, e d'altra parte, è, dal momento che il processo dell'integrazione europea è contraria allo sviluppo delle relazioni con la Russia. Nel prossimo periodo, questo sarà un compito chiave per l'Occidente, dove l'attenzione si sposterà sulla Serbia, perché la Serbia è un paese centrale nei Balcani, e non una parte dei Balcani occidentali come loro rappresentano noi. Senza interrompere i legami tra Serbia e Russia, nell'attuale contesto geopolitico, tutta l'influenza occidentale nei Balcani è stata messa in discussione finora. D'altra parte,

Come società, dobbiamo chiedere alla leadership politica di dichiarare falliti i negoziati con Pristina a Bruxelles, chiedere il ritorno del dialogo sul Kosovo all'interno delle Nazioni Unite e, con l'aiuto del diritto internazionale, la Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite e il nostro alleati che mantengono anche il diritto internazionale, per ritornare alle nostre posizioni negoziali e al tempo stesso per stabilire un dialogo interno sull'integrazione europea.

Dragana Trifkovic, il direttore del Centro per gli studi geostrategici (Belgrado, Serbia)

