Gli statunitensi sono consapevoli di vivere in un sistema oligarchico?

La prima volta quando mi è stato chiaro di vivere in una dittatura è stato nel 2014 quando ho letto, prima della sua pubblicazione, il punto di riferimento (e ancora l'unico) studio empirico scientifico per affrontare la questione se il governo della federazione degli Stati Uniti fosse o meno, autenticamente, una democrazia — o, se, in alternativa, sia invece più una dittatura, che una democrazia. Questo studio ha documentato in modo conclusivo che il governo americano rientra nel secondo caso.

Così, il 14 aprile 2014, ho sottolineato "Gli Stati Uniti sono un'oligarchia, non una democrazia, lo dicono studi scientifici". Successivamente, il mio editore l'ha collegato all'articolo pubblicato sul Journal in cui è stato pubblicato lo studio, "Perspectives on Politics", dall'American Political Science Association, e lo studio completo può essere letto lì.

Il 30 aprile 2014 è stato pubblicato su youtube il video che rimane, fino ad oggi, il migliore e più chiaro riassunto in lingua ordinaria di ciò che lo studio accademico mal scritto ha potuto dimostrare. Vedi la sua spiegazione qui:

ll titolo di questo riassunto è anche migliore rispetto al titolo del mio articolo; questo eccellente video titola "La corruzione è legale in America", che è un'altra conclusione esatta di quello studio. Ogni cittadino americano dovrebbe sapere cosa dice questo video di 6 minuti e mostra lo studio accademico, perché spiega come i super-ricchi, come classe sociale, rubano a tutti gli altri (tutti coloro che non sono super-ricchi): lo fanno attraverso la corruzione.

Poi, quella stessa persona che ha creato il video ne ha fatto un'altra presentazione, ma questa volta con testo che accompagna il video, e questo articolo era intitolato "Un grafico mostra come i ricchi controllano la politica americana", e in effetti ha mostrato come. i ricchi svolgono il loro controllo attraverso la corruzione, che è legale in America e che può essere fatto molto più dai ricchi che dai poveri — le persone povere semplicemente non possono comprare il governo, e chiunque vorrebbe tentare di farlo lo userebbe solo con mezzi non leciti, che secondo la Corte Suprema degli Stati Uniti, costituiscono l' unico mezzo illegale, e quella sfacciata corruzione, che è la corruzione di classe inferiore, non il tipo di corruzione molto più redditizio a cui gli individui super-ricchi hanno accesso. la corruzione che è disponibile solo per i super-ricchi è legale in America, per questo motivo i super-ricchi continuano a diventare ancora più ricchi, mentre il resto della popolazione è fortunato se non diventa più povero.

Il 28 luglio 2015, l'ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter è stato franco su questa situazione; come un interlocutore in un programma radiofonico progressista, ha detto questo sull'aumento della corruzione ad alto livello dell'America:

"Questa violenta l'essenza di ciò che ha reso l'America un grande paese nel suo sistema politico. Ora è solo un'oligarchia con illimitata corruzione politica che è il fattore essenziale per ottenere la "prenomination" di presidente o per essere eletto presidente. E la stessa cosa si applica ai governatori e ai senatori e membri del Congresso degli Stati Uniti. Quindi, ora abbiamo appena visto una sovversione del nostro sistema politico come una ricompensa per i principali finanziatori, che vogliono e si aspettano, e talvolta ottengono, dei favori per se stessi dopo che le elezioni sono finite…. Al momento attuale gli incumbent, democratici e repubblicani, considerano questo denaro illimitato come un grande vantaggio per loro stessi. Qualcuno che è già al Congresso ha molto di più da vendere ".

Tre giorni dopo, Huffington Post ha pubblicato il mio articolo su questa affermazione, che era intitolata "Jimmy Carter afferma che è corretto dire che gli Stati Uniti non siano più una democrazia", ​​e aveva oltre 60.000 "Mi piace" su Facebook (qui l'articolo è mostrato un po ‘prima, quando aveva 56.000) ma Huffington Post ha ridotto quel numero al suo numero attualmente mostrato, 18.000; e questo articolo è risultato essere l'ultima sottomissione degli oltre 100 che hanno accettato il mio pezzo. Loro hanno respinto tutte le mie osservazioni dopo questo post. Nessuna spiegazione è mai stata data, e non ho mai più sentito nulla da loro.

L'articolo scientifico sul governo americano aveva rivisto 1.779 pezzi di legislazione proposta durante il periodo dal 1981 al 2002, e ha scoperto che solo quello che i super-ricchi volevano diventasse legge è diventato effettivamente legge: "Le preferenze dell'americano medio sembrano avere solo un impatto minuscolo, vicino allo zero, statisticamente non significativo sulla politica pubblica", hanno detto. Non è certamente una democrazia.

© AP Photo/ Ross D. Franklin Casa Bianca impedisce all'ex presidente USA Jimmy Carter di recarsi in Corea del Nord

Ci sono state speculazioni su da quando storicamente sia stato in vigore il governo americano per aristocrazia (o, semplicemente, l'America è un'aristocrazia — una regola sul pubblico da parte dei pochi super-ricchi, una "oligarchia"). Prima della presidenza di Ronald Reagan, risalendo ai tempi in cui FDR morì in carica nel 1945 come presidente, la distribuzione delle entrate e delle ricchezze era molto più uguale in America di quanto non avesse cominciato a diventare non appena Reagan entrò nella Casa Bianca e iniziò il successivo predominio di economia dal lato dell'offerta, che si basa sulla convinzione dell'offerta-incentivat che farebbe discendere la ricchezza dai pochi ricchi, invece che (come credeva FDR) in un modo di sollecito della domanda, che si diffonde dai molti poveri. FDR riteneva che ciò che guida un'economia siano i bisogni (la domanda), non i prodotti e i servizi per soddisfare i bisogni. Reagan credeva nell'opposto, la legge di Say, che afferma che tutto ciò che viene prodotto colmerà i bisogni (o almeno i desideri) — che la produzione è ciò che guida un'economia, e che questa necessita (e desidera) che ci si prenda cura di se stessi. Quindi, FDR si concentrò su "l'uomo comune" e specialmente sui poveri, ma Reagan si concentrò su "imprenditori" o proprietari di imprese. (La classe media non è un problema qui, ma è semplicemente la parte più ricca dei poveri. Storicamente è stato il caso: ad esempio, la classe media americana è diminuita mentre i poveri si sono moltiplicati, ma il 5% della elite sta ricevendo il grosso dei guadagni, e la maggior parte di questi sta costituendo l'1% della popolazione o anche meno, quindi: "povero" qui include la classe media e, per riferirsi a "un'America della classe media", ora è come riferirsi a una razza morente — ma è una razza di poveri, non di ricchi.)

Tuttavia, l'estrema corruzione ai vertici di questo paese si sta rivelando più nitida che mai nei documenti del governo statunitense recentemente declassificati a proposito dell'assassinio del JFK — presentandosi come fenomeno iniziato molto prima di quanto generalmente sospettato, iniziato almeno quando il Presidente Kennedy entrò in carica il 20 gennaio 1961. Kennedy si trovò circondato dal complesso militare-industriale che il suo predecessore, Eisenhower, aveva coltivato mentre era alla Casa Bianca e di cui "Ike" avvertì ipocritamente il pubblico americano del pericolo, mentre stava abbandonando la carica, solo il 17 gennaio 1961 — tre giorni prima dell'inaugurazione di Kennedy. Alcune di queste persone corrotte erano quelle che lo stesso Kennedy aveva portato. Non tutte erano le passioni di Ike. Ma Kennedy era apparentemente scioccato, comunque.

© AFP 2017/ SAUL LOEB Capo della CIA: Wikileaks minaccia la sicurezza degli USA

Gli inizi di questa profonda corruzione potrebbero essere rintracciati ancora di più nelle mole del governo (come i fratelli Dulles, Averell Harriman e Prescott Bush) che avevano costruito le loro carriere dopo la prima guerra mondiale, esercitandosi e dominando per mezzo della porta girevole tra l'Establishment della politica estera del governo e Wall Street. A partire dalla fine della seconda guerra mondiale, nel 1945, gli agenti di queste talpe hanno chiuso l'Office of Strategic Services di FDR e avviato la CIA di Truman. Fin dall'inizio, la CIA è stata profondamente corrotta, come chiarisce il seguente documentario della BBC di 2.5 ore del 1992:

Operazione Gladio — documentario completo del 1992 della BBC

Documenta da testimonianze di ex agenti della CIA in Europa, che la CIA aveva ingaggiato aristocratici europei e preso in carico fascisti e persino "ex" nazisti, per organizzare attentati terroristici in Europa ("false flags") truccati in modo da essere responsabilizzati dal pubblico contro i comunisti e contro qualsiasi entità che fosse favorevole in qualche modo verso l'Unione Sovietica. Innumerevoli europei sono stati feriti e uccisi in incidenti terroristici che sono stati realizzati dalla CIA per essere, fondamentalmente, propaganda anticomunista. Questa operazione della CIA si chiamava "Gladio" e continua fino ad oggi, anche se il comunismo stesso è sparito.

Successivamente, è stato fatto un video molto più breve, 50 minuti, che inizia con le interviste di alcuni dei sopravvissuti di queste operazioni CIA-NATO, quindi è molto più lontano dal punto di vista delle vittime di quanto non fosse il documentario più lungo della BBC:Vedi: NATO's Secret Armies (2009)

Quando Kennedy divenne presidente, si trovò circondato da consiglieri che lo stavano esortando come fecero, il 22 marzo 1962, il fratello di John Kennedy e il procuratore generale degli Stati Uniti Robert F. Kennedy, quando RFK tenne una riunione per discutere "la possibilità della fabbricazione americana o acquisizione di aerei sovietici " perché:

"Esiste la possibilità che un tale velivolo possa essere utilizzato in un'operazione di inganno progettata per confondere aerei nemici in aria, per lanciare un attacco a sorpresa contro installazioni nemiche o in un'operazione di provocazione in cui aerei sovietici sembrerebbero attaccare installazioni americane o amichevoli in per fornire una scusa per l'intervento degli Stati Uniti. Se gli aerei dovessero essere usati in tali operazioni segrete, sembrerebbe preferibile fabbricarli negli Stati Uniti ".

E anche in questo modo (il 12 aprile 1962, da un generale di grado e ufficiale della CIA — vedi a pagina 16):

"Potremmo sviluppare una campagna terrorista comunista cubana nell'area di Miami, in altre città della Florida e persino a Washington. La campagna di terrore potrebbe essere indirizzata ai rifugiati cubani in cerca di rifugio negli Stati Uniti. Potremmo affondare una barca di cubani in rotta verso la Florida (reali o simulati). Potremmo incoraggiare i tentativi di vita dei rifugiati cubani negli Stati Uniti fino al punto di ferire in casi tali da essere ampiamente pubblicizzati. L'esplosione di alcune bombe al plastico in punti scelti con cura, l'arresto di un agente cubano e il rilascio di documenti preparati a sostegno del coinvolgimento di Cuba sarebbero utili anche per proiettare l'idea di un governo irresponsabile ".

Anche il fratello di JFK, RFK, e il segretario della "Difesa" Robert McNamara, e il segretario di stato Dean Rusk — oltre a un sacco di sostenitori dall'amministrazione Eisenhower — pensavano che questo genere di cose sarebbe valso la considerazione del Presidente degli Stati Uniti. Fortunatamente, JFK no volle farlo.

© REUTERS/ Maxim Shemetov Ex assistente di George Bush rivela la ricetta per buoni rapporti tra USA e Russia

Michael Ellison aveva avuto modo di vedere un po ‘del documento del 12 aprile 1962 decenni prima e lo riferì il 2 maggio 2001 a Britain's Guardian con il titolo "I memo rivelano il complotto della guerra fredda degli Stati Uniti per incastrare Castro". Ellison ha scritto che "L'idea era un elemento in uno schema più ampio che" potrebbe essere il piano più corrotto mai creato dal governo degli Stati Uniti", afferma" Dal momento che Bamford è forse il giornalista e storico più importante del mondo che ha scritto sulla NSA (libri come il suo Il Puzzle Palace del 1983), anche per lui aveva espresso sorpresa nel 2001 che il governo degli Stati Uniti, al suo massimo livello, era prevalentemente composto da persone che si stavano facendo strada percosì come per gli Stati Uniti e la NATO avere un pretesto per invadere l'Unione Sovietica, indica quanto siamo diventati molto cinici dopo le menzogne ​​di George W. Bush sulle "armi di distruzione di Saddam" come pretesti per gli Stati Uniti e i suoi collaboratori per invadere e distruggere l'Iraq nel 2003. Non solo John Kennedy fu sorpreso di scoprirlo nel 1962, ma James Bamford fu sorpreso di scoprirlo anche nel 2001. Bamford nel 2001 non avrebbe potuto dire quello che disse lì se avesse visto quel documentario della BBC del 1992, Ho mostrato che il livello più alto della CIA era stato così dal tempo in cui la CIA iniziò ad esistere nel 1947. Ma con così tanta storia alle spalle e che era ancora stata classificata informazione riservata, e quindi non pubblica, fino al 2001, quando Bamford disse che il documento del 12 aprile 1962 descriveva "potrebbe essere il piano più corrotto mai creato dal governo degli Stati Uniti", oggi non siamo affatto sorpresi di scoprirlo. La corruzione ai vertici del governo degli Stati Uniti ha da tempo traboccato dalle sue banche, nella coscienza del pubblico. Non tutti i cavalli del re e tutti gli uomini del re possono mettere di nuovo insieme il mito della decenza del governo degli Stati Uniti.

*Eric Zuesse, storico, analista investigativo ed autore di numerosi saggi, fra i quali i più recenti: "They're Not Even Close: The Democratic vs. Republican Economic Records, 1910-2010, and of CHRIST'S VENTRILOQUISTS: The Event that Created Christianity".

Fonte: www.sapereeundovere.com

