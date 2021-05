Speranza punta sulla prudenza e solo dopo si allenterà il coprifuoco

Prudenza e caute riaperture per non vanificare gli sforzi fatti, non è ancora finita. Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Mantenendo la necessaria prudenza, dice il ministro della Salute Roberto Speranza, è “bello rivedere il pubblico in sicurezza ad una manifestazione sportiva”. Questa è la frenata esultanza del ministro che ha visitato gli internazionali d’Italia di Tennis che si volgono al Foro Italico a Roma.

“Con i dati in miglioramento possiamo allentare e poi superare il coprifuoco”, dice come riportato dall’Ansa.

Tuttavia la strada della cautela persiste e trova la sua ragione di essere negli assembramenti che si sono verificati a Bari e Palermo, ma anche a Roma. Nella capitale per alcune ore è stato chiuso l’accesso alla fontana di Trevi.

Questo segnale indica al governo che non è ancora il momento di togliere le restrizioni.

La cabina di regia

Lunedì 17 maggio è prevista la riunione della Cabina di regia tra governo, Regioni e comitato scientifico. In essa si stabiliranno gli eventuali allentamenti, ma pare che al massimo si vada verso il coprifuoco dalle 23 e questo solo a partire da lunedì 24 maggio, previa valutazione dei dati di venerdì 21 maggio.

Per quanto riguarda i centri commerciali, potrebbero riaprire nel fine settimana già dal 22 di maggio. Mentre il settore dei matrimoni potrà tornare a respirare a partire dal 15 giugno, ma la data non è stata ancora stabilita.

La verifica di fine maggio

Non si esclude, anzi è molto probabile, che a fine maggio si terrà una ulteriore verifica per affrontare il tema della mascherina obbligatoria durante l’estate e per allentare ulteriormente le misure di contenimento.

Il centrodestra, però, spinge e scalcia per riaperture il prima possibile. L’Italia ah dati confortanti e quindi riapriamo tutti e diamo il liberi tutti è la posizione della Lega come di Fratelli d’Italia.

Via le restrizioni alla libertà e diamo la responsabilità ai cittadini di autoregolamentarsi chiedono dal centrodestra.

Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, preme sull’abolizione totale del coprifuoco quanto prima, perché così, dice, i turisti non ci vengono in Italia se alle 23 devono rientrare in albergo.