Meloni: "Mi preparo a governare la nazione"

"Le donne e gli uomini di Fratelli d'Italia hanno fatto la gavetta, perché questo serve per poter fare politica. Sono sicuramente indispensabile per FdI, ma se non ci fosse il resto del partito da sola quello che sto facendo non lo potrei fare" @GiorgiaMeloni #mezzorainpiu pic.twitter.com/jZwrxIoNt1