Salvini getta cattiva luce sul lavoro che l’Italia sta facendo, dice Malpezzi (Pd)

Più chiara non poteva essere Simona Malpezzi, capogruppo del Partito Democratico al Senato: “Salvini getta cattiva luce sul lavoro che l’Italia sta facendo. Offre pretesti per far dire a quei Paesi sovranisti di cui è amico, che non volevano sostenere la politica europea del Recovery Fund, che l’Italia non è all’altezza”, dice a La Repubblica.

Detta così, la Malpezzi sembrerebbe dire che Salvini più che antieuropeista è antitaliano.

Tutto, in realtà, sfocia dalle parole che Matteo Salvini ha riferito sempre al quotidiano La Repubblica ieri. Il segretario della Lega ha detto che non sarà questo governo a fare le riforme, indicando chiaramente che forse il governo di Mario Draghi è già al capolinea e che l’obiettivo doveva essere solo quello di liberarsi di Giuseppe Conte, traghettare l’Italia fuori dalla pandemia con le vaccinazioni e poi tornare tutti alle urne.

Ma Malpezzi, come aveva già fatto ieri Enrico Letta, avvisa Salvini e i suoi:

“Ci dica cosa vuol fare in questo governo, perché le regole d’ingaggio non sono cambiate. Se vuole continuare a prendere parte al governo, si attenga a a quanto stabilito davanti al presidente Mattarella per portare fuori il Paese dalla pandemia e farlo ripartire”, sottolinea la senatrice.

E ricorda che le riforme sono propedeutiche al buon uso dei fondi europei, i quali saranno utili a realizzare il Piano nazionale di recupero e resilienza. Un piano il cui obiettivo è quello di creare posti di lavoro per gli italiani e le italiane.

A che gioco sta giocando Salvini?

La domanda che si pone la senatrice del Pd è a “che gioco sta giocando” Salvini?

Con questo atteggiamento non fa altro che minare “l’unità dell’azione dell’esecutivo e” confondere i cittadini.

Ma c’è l’alto là di Mario Draghi, il quale non permetterà che lo si tratti a questo modo. Ha già promesso che completerà il lavoro. È pur sempre l’ex presidente della Banca centrale europea, un uomo stimato in Europa. Una sua caduta potrebbe essere letta con forte connotazione negativa dalla politica e dai mercati finanziari.