Il rebus di Roma e Milano: il centrodestra ancora in cerca dei candidati

Dopo il no di Albertini e Bertolaso continua la ricerca dei due big che correranno per il centrodestra a Roma e Milano. Si cercano esponenti della società civile.

Dopo il no di Gabriele Albertini e Guido Bertolaso il centrodestra è ancora alla ricerca di candidati per Milano e Roma.

L’identikit, sia per il Campidoglio che per Palazzo Marino, è quello di un candidato che arrivi dalla società civile. Meglio se giovane, aveva consigliato Albertini sfilandosi per la seconda volta dalla corsa, e vicino alle categorie produttive.

Secondo fonti parlamentari sentite dall’Agi, sarebbe stato proprio Albertini a suggerire alcuni nomi, come quello del manager della Bayer Italia, Fabio Minoli.

Sul tavolo ci sarebbe anche l’ipotesi di candidare Maurizio Dallocchio, professore di Corporate Finance alla Bocconi o il rettore del Policlinico, Ferruccio Resta. Tra i papabili per Milano c’è anche una figura politica: il deputato centrista Maurizio Lupi.

A convergere su Lupi, in particolare, sarebbe Forza Italia, mentre Lega e FdI vorrebbero rispettare lo schema concordato inizialmente, ovvero quello di candidare un esponente della società civile. Intanto, Albertini avrebbe dato la sua disponibilità a fare il vice-sindaco e organizzare una lista civica.

Ma la partita è complicata anche nella Capitale. A Roma, dopo il no di Bertolaso, Fratelli d’Italia spinge per l’avvocato Enrico Michetti e su altri nomi provenienti dal mondo dell’imprenditoria.

Ma non è esclusa, anche in questo caso, la candidatura di un politico che potrebbe essere reclutato all’interno del partito di Giorgia Meloni, o di Forza Italia, dove si fanno i nomi di Maurizio Gasparri, ma anche quello del coordinatore del partito Antonio Tajani.

Il rebus potrebbe essere risolto in settimana, quando, ha fatto sapere il leader della Lega, Matteo Salvini, i leader del centrodestra si riuniranno per prendere una decisione sui candidati su cui puntare per due delle partite più importanti delle prossime amministrative.