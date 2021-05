Di Maio, mio padre la prima volta non mi ha votato preferendo un suo amico

Luigi Di Maio si confessa in notturna, partecipando al programma televisivo dell'ex politica di centrodestra Nunzia De Girolamo, ora trasformatasi in conduttrice televisiva.

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, si impegna in una confessione notturna partecipando a ‘Ciao Maschio’, trasmissione di Rai 1 condotta da una ex politica, Nunzia De Girolamo, la quale ha nel palmares politico anche la conduzione del dicastero alle Politiche Agricole.

Insomma, una confidenza notturna tra politici in cui l’attuale ministro degli Esteri confessa di non essere stato votato dal padre quando si è candidato la prima volta. Il padre era diffidente e per questo preferì votare un suo amico.

Di Maio dice che pur avendo sempre rispettato il padre, lui il rispetto se l'è dovuto guadagnare sul campo.

“Di mio padre mi sono dovuto guadagnare il rispetto, ma ovviamente non ho mai perso il rispetto per lui. Non credeva molto nelle cose che facevo, aveva sempre dei dubbi”, ha confessato il ministro alla ex ministro De Girolamo ora conduttrice televisiva.

Il rapporto tra DI Maio e Di Battista

Alessandro Di Battista, ex Movimento 5 Stelle, ma molto combattuto perché vorrebbe tanto rientrare, in un paio di interviste che gli sono state concesse da La7 ad ‘Otto e Mezzo’ e ‘In Onda’ per presentare il suo libro, ha raccontato del suo rapporto attuale con Luigi.

Di Battista ha affermato che sono ancora amici, ma che dal punto di vista delle idee politiche sono ormai distanti e per questo motivo non si sentono più.

L’ex grillino ha sottolineato il fatto che il ministro degli Esteri è diventato atlantista, mentre lui non lo è. Ed ha sottolineato anche il fatto che su quanto sta accadendo i Palestina, anche hanno divergenze di pensiero.