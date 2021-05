Ue pianifica vertice quartetto mediorientale per risoluzione conflitto israelo-palestinese

Il rappresentante Ue per il Medio Oriente Sven Koopmans sta avendo consultazioni per convocare una riunione del Quartetto di mediatori internazionali (Ue, Onu, Russia, Usa) per la normalizzazione in Medio Oriente per discutere l'escalation nella regione, ha riferito l'ambasciatore palestinese in Ue, Belgio e Lussemburgo Abd ar-Rahim al-Farah.