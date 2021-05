Manifestazione contro ddl Zan, gruppo dei centri sociali prova a intervenire e la Polizia li blocca

In piazza, insieme a tanta tanta gente, è venuto anche Matteo Salvini! Un popolo in piazza per dire #nozan

Per dire #RestiamoLiberi

Rispetto per tutti, ma liberi di dire che i maschi sono maschi e le femmine sono femmine.

Per dire che i bambini nascono da mamma e papà. pic.twitter.com/K6DpgoyBBP